Jak zwykle punktualnie. Zarządzający Epic Games Store udostępnili kolejną darmową grę, którą każdy zainteresowany może przypisać do swojego konta i zachować na zawsze.

Among Us za darmo na Epic Games Store

Równo tydzień temu wystartowała MEGA wyprzedaż Epic Games. Obiecywano, że poza rabatami będą pojawiać się też bardzo atrakcyjne darmowe gry. Na pierwszy ogień poszło NBA 2K21, teraz natomiast mowa o Among Us. Nie jest to tak kusząca oferta jeśli chodzi o aspekt finansowy, bo NBA 2K21 normalnie kosztuje ponad 250 złotych, a Among Us tylko 17 złotych.

Gracze, którzy nie posiadają produkcji InnerSloth w swoich kolekcjach powinni jednak ucieszyć się i z takiej oferty. Among Us można pobierać za darmo do 3 czerwca do godziny 17:00.

Zeszły rok był dla Among Us świetny

Losy Among Us sięgają połowy 2018 roku, wtedy gra pojawiła się na urządzeniach mobilnych z systemami Google Android i Apple iOS. Nieco później trafiła na PC, a w zeszłym roku nie tylko wydano wersję na Nintendo Switch, ale też potwierdzono prace nad wersjami na konsole Xbox i PlayStation.

I to właśnie zeszły rok był dla tej gry świetny. Na gali The Game Awards 2020 zdobyła statuetkę za najlepszą grę wieloosobową, była też pierwsza na liście najczęściej wyszukiwanych w cyklicznym podsumowaniu roku Google i chętnie wybierana przez streamerów. Ciekawa rozgrywka bazująca na współpracy kilku osób oraz przeszkadzającego w tym sabotażysty Impostora potrafi wciągnąć, chociaż na pierwszy rzut oka gra może nie imponować np. oprawą wizualną.

Among Us jest rozbudowywane, nie dalej jak w marcu wydano aktualizację z nową mapą - Airship, zadaniami i kilkoma innymi elementami. Jeśli nie graliście, dajcie tej grze szansę, być może wciągnie i Was.

