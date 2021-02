Tym razem nie chodzi o darmowe gry, ale mimo tego powinno być bardzo ciekawie. Epic Games Store szykuje pokaz gier, a także wyprzedaż.

Pokaz gier zmierzających na Epic Games Store

Początek każdego roku to w branży gier zazwyczaj bardzo spokojny okres, brakuje nie tylko większych premier, ale też konferencji i innego rodzaju pokazów. Zapowiedź Epic Games Store może zatem cieszyć, bo być może letarg zostanie nieco przełamany. Chodzi o pokaz mający stanowić przegląd gier, które już w tym roku trafią do oferty Epic Games Store.

Wedle oficjalnego komunikatu pojawią się zapowiedzi, prezentacje rozgrywki, a także szczegółowe omówienia zaprezentowanych treści przez samych deweloperów. Całość określana jest jako wiosenny pokaz, co średnio pasuje do kalendarza i aury za oknem, ale może właśnie w ten sposób garcze się rozgrzeją. Transmisja wydarzenia odbędzie się na platformie Twitch już 11 lutego o godzinie 20:00 polskiego czasu. Być zobaczymy także gry na wyłączność Epic Games Store, których w najbliższym czasie ma być więcej.

Jednocześnie wystartuje też wyprzedaż

Drugą atrakcją będzie wyprzedaż. Wystartuje 11 lutego o godzinie 17:00 polskiego czasu, a łowcy gier w niższych cenach będą mieli szanse na znalezienie czegoś dla siebie do 25 lutego, również do godziny 17:00 polskiego czasu. Czego spodziewać się w tym przypadku? Póki co odkryto jedynie kilka kart, pełną ofertę poznamy zapewne w momencie, w którym wyprzedaż się rozpocznie.

Star Wars Jedi: Fallen Order - 50% taniej dla wszystkich, maksymalnie do 55% taniej

Star Wars: Squadrons - 40% taniej dla wszystkich, maksymalnie 50% taniej

SnowRunner - 40% taniej

Cyberpunk 2077 - 10% taniej

Assassin's Creed Valhalla - do 20% taniej

Hades - 20% taniej

Źródło: Epic Games Store

