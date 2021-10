Promocje to dla korzystających z Epic Games Store chleb powszedni. Tyle tylko, że przyzwyczailiśmy się do przecen i darmowych gier, a teraz można zgarnąć coś jeszcze.

Kupon na zakupy w Epic Games Store

Tym razem zarządzający Epic Games Store zdecydowali się na rozdawanie kuponów o wartości 40 złotych. Nie jest to pierwsza tego typu akcja, aczkolwiek pojawia się zdecydowanie rzadziej niż inne. Co trzeba zrobić, aby odebrać kupon? Najpóźniej do 16 listopada do godziny 8:59 polskiego czasu zasubskrybować wiadomości e-mail, za pośrednictwem których rozsyłane są informacje o produktach, promocjach i najważniejszych wydarzeniach na Epic Games Store. Odpowiednie pole można znaleźć w ustawieniach konta, w zakładce Komunikacja.

Warto dodać, że nie jest to oferta jedynie dla nowych klientów. Ci, którzy już wcześniej zostali subskrybentami również otrzymają omawiany kupon. Tak naprawdę już teraz powinien być on przypisany do konta.

Na co można wykorzystać kupon?

Kupon można spożytkować podczas zakupów na dowolną pełną wersja gry w Epic Games Store. Tyle tylko, że musi ona kosztować co najmniej 59,99 złotych. Oferta nie obejmuje gier w przedsprzedaży, dodatków oraz zakupów w grach.

Trzeba pamiętać, aby skorzystać do 16 listopada do godziny 8:59 polskiego czasu. Po tym terminie kupony przepadną. Dobrą okazją na zrobienie z nich użytku powinna być Halloweenowa wyprzedaż, która rusza już jutro i ma przynieść przeceny do 75%.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse za darmo

A tak przy okazji. Nie wspominaliśmy, iż kolejną darmową grą udostępnioną przez omawiany sklep jest Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Można przypisywać ją do swojego konta do 21 października do godziny 17:00 polskiego czasu. To już dość wiekowa, ale swojego czasu dobrze oceniona gra akcji. Jednocześnie oferowany jest też mały prezent dla grających w Paladins - pakiet na wyłączność dla Epic Games zawierający 4 czempionów i przedmioty kosmetyczne.

Źródło: Epic Games Store