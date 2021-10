Trochę trzeba było poczekać, ale dziś Suicide Squad: Kill the Justice League musiało wyjść z cienia. Tak też się stało, a twórcy zdecydowali się przybliżyć nieco fabułę gry.

Suicide Squad: Kill the Justice League na DC FanDome

Z zapowiedzią Suicide Squad: Kill the Justice League mieliśmy do czynienia w sierpniu zeszłego roku. Przyjęto ją dość ciepło, ale twórcy nie zdecydowali się na lawinę kolejnych materiałów i informacji przekazywanych do wiadomości graczy. Mieli i pewnie wciąż mają wiele innych zajęć, ale też po ponad roku cały projekt powinien być w zdecydowanie bardziej zaawansowanym stadium. Czy faktycznie jest?

Trudno mieć pewność, bo fragmentów rozgrywki nie pokazano. Zgodnie z przypuszczeniami gra pojawiła się jednak na DC FanDome. Światło dzienne ujrzał zwiastun skupiający się na fabule gry. Przybliża czwórkę głównych bohaterów, którymi będą tutaj Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang oraz King Shark, a także zadania, jakie na nich czekają. Mamy tu również potwierdzenie, że sympatycy uniwersum spotkają w tej grze więcej dobrze znanych twarzy.

Zwiastun fabularny Suicide Squad: Kill the Justice League

Kiedy premiera Suicide Squad: Kill the Justice League?

Nie doczekaliśmy się za to konkretniejszych informacji co do daty premiery gry. Podtrzymywane są wcześniejsze słowa, wedle których Suicide Squad: Kill the Justice League ma trafić w ręce graczy w 2022 roku. Tyle tylko, że nawet jeśli tak się stanie i nie będzie poślizgów, to w zależności od scenariusza i tak może dzielić nas od tego jeszcze nawet ponad rok.

Suicide Squad: Kill the Justice League będzie dostępne na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. Czekacie? Czy powyższy zwiastun i fakt, że grę przygotowują twórcy serii Batman: Arkham to wystarczająca rekomendacja?

Źródło: Suicide Squad: Kill The Justice League