Już niedługo nie będzie można kupić drukarki laserowej firmy Epson. Producent zapowiedział koniec produkcji takich urządzeń.

Firmy Epson chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – to jeden z głównych graczy na rynku drukarek do domu i biura. Japoński gigant zapowiedział jednak duże zmiany. W najbliższych latach zakończy on produkcję drukarek laserowych i będzie się skupiać wyłącznie na drukarkach atramentowych.

Epson zapowiada koniec produkcji drukarek laserowych

Producent poinformował, że w 2026 roku zakończy produkcję i dystrybucję drukarek laserowych. Równocześnie oznacza to przejście całkowicie na drukarki atramentowe. Powodem decyzji ma być dbałość o zrównoważony rozwój - kluczowe znaczenie odgrywa mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz części eksploatacyjnych.

Jako firma jesteśmy całkowicie zaangażowani w zrównoważony rozwój i innowacje, a drukarki atramentowe po prostu zużywają mniej energii i mniej części eksploatacyjnych. Podczas, gdy drukarki laserowe działają na zasadzie podgrzewania i utrwalania tonera na stronie, technologia druku atramentowego firmy Epson bez użycia ciepła zużywa mniej energii elektrycznej, wykorzystując energię mechaniczną do wystrzeliwania atramentu na stronę.

- wyjaśnił Koichi Kubota, kierownik ds. sprzedaży i marketingu w firmie Epson.

Trudno się nie zgodzić z argumentami producenta. Kilka lat temu opublikował on wpis, gdzie porównano drukarki atramentowe i laserowe. Te pierwsze zużywają o 85% mniej energii i wytwarzają o 85% mniej dwutlenku węgla. Do tego mają one o 59% mniej elementów eksploatacyjnych.

Producent za cztery lata już nie będzie wypuszczać drukarek laserowych, ale nadal będzie wspierać konsumentów materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi. W międzyczasie ma on poszerzyć swoją ofertę drukarek atramentowych do biura, które zastąpią sporą część urządzeń laserowych.

Źródło: The Register