eSIM to cyfrowy odpowiednik plastikowej karty SIM. W Play to rozwiązanie będzie dostępne już wkrótce dla wszystkich klientów.

eSIM – komfort i bezpieczeństwo

W większości urządzeń mobilnych najbardziej popularna jest nadal tradycyjna karta SIM, obecna na rynku w standardzie GSM już od 1991 roku. Od tego czasu przeszła rewolucję pod kątem rozmiaru: były karty „mini", „mikro", a później „nano". Najnowszym rozwiązaniem jest obecnie eSIM (skrót od Embedded SIM), całkowicie wirtualna karta SIM, którą wystarczy tylko pobrać, zapisać na urządzeniu i aktywować.

eSIM to wygodne rozwiązanie – daje komfort, iż karta się nie zgubi ani nie zniszczy. Pozwala również na korzystanie z funkcji dual SIM.

Jak wymienić kartę?

Będąc klientem Play można otrzymać eSIM za darmo. Wymiana karty jest bardzo prosta. Jedyne, co należy zrobić, to udać się do najbliższego salonu Play. Pracownik wygeneruje specjalny kod QR i podpowie, jak przebiega instalacja.

Play oferuje ponadto dodatkowe zabezpieczenie, czyli trzygodzinny okres ochronny. SMS-em klient jest informowany o złożeniu wniosku o wymianę karty. W razie problemów można ją przerwać, kontaktując się z obsługą klienta.

Od kiedy można skorzystać z eSIM w Play?

Klienci Play mogą skorzystać z eSIM od 22 sierpnia. Wymiana jest dostępna dla wszystkich za darmo (zarówno w ofertach na kartę, jak i abonamentowych) i można jej dokonać w dowolnym salonie Play w całej Polsce.

Źródło: play.pl