Szalona prędkość przesyłu danych w sieci Ethernet na poziomie 800 Gb/s staje się możliwa dzięki nowemu standardowi 800GBASE-R. Jego specyfikacja została oficjalnie zatwierdzona przez Ethernet Technology Consortium.

Superszybki Ethernet 800 Gb/s. Specyfikacja została zatwierdzona

Chmura, streaming i szeroko rozumiana komunikacja online – popularność wszystkich tych rozwiązań rośnie, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na jak najszybszy transfer danych. Prędkość na poziomie 800 Gb/s brzmi w tym kontekście lepiej niż dobrze, a najlepsze jest to, że staje się realna, dzięki nowemu standardowi 800GBASE-R zapowiedzianemu przez Ethernet Technology Consortium (ETC) na początku kwietnia.

Choć prędkość robi olbrzymie wrażenie i standard może wydawać się rewolucyjny, ETC wcale nie wymyśliło koła na nowo. Zamiast tego oparło nowy standard na rdzeniu technologii 400GbE (IEEE 802.3bs), wykorzystując tę samą logikę. Wprowadzono jednak oczywiście także pewne modyfikacje, dzięki którym możliwe staje się rozdzielenie danych na osiem fizycznych ścieżek o przepustowości 106 Gb/s każda. Zaktualizowano również MAC i PCS.

Oprócz przyspieszenia prac, wykorzystanie istniejącej logiki powoduje również znaczące obniżenie kosztów wdrożenia nowego standardu. Taki zresztą był jeden z celów Ethernet Technology Consortium, w którego skład wchodzą takie firmy jak Broadcom, Cisco, Dell, Google czy Microsoft. Nie oznacza to jednak oczywiście, że nowa technologia będzie tania – wystarczy spojrzeć na cenę 16-portowego przełącznika Cisco Nexus 400GbE – przekracza 11 tysięcy amerykańskich dolarów.

Kiedy skorzystamy ze standardu Ethernet 800GBASE-R?

Oczywiście standard 800GBASE-R nie powstał z myślą o komputerach w naszych domach. Nie spodziewajcie się go też w budynkach swoich firm. Chyba, że pracujecie w centrach danych – bo to właśnie w nich tak szybki Ethernet znajdzie swoje zastosowanie. Kiedy? Dokładny termin trudno jest podać, ale to najbliższa przyszłość.

W „data centers” zapotrzebowanie na szybki przesył danych rośnie niezwykle dynamicznie. Wszak nie tylko nas, internautów jest coraz więcej, ale też coraz większe są nasze wymagania. Chcemy mieć wszystko w chmurze albo w formie cyfrowych usług na życzenie i oczywiście w jak najwyższej jakości. Nic w tym złego, a dzięki temu nowemu standardowi 800 GbE staje się jak najbardziej realne.

W firmach tymczasem powoli standardem staje się Ethernet 10GbE, w domach zaś w zupełności wystarczające jest przewodowe połączenie o prędkości 1 Gb/s. Sprawdź, jak szybki jest twój Internet.

Źródło: Ethernet Technology Consortium, Hexus, AnandTech, Tom’s Hardware

Czytaj dalej o podobnych technologiach: