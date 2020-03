Po wielu miesiącach spekulacji ekipa Guerrilla Games potwierdziła wreszcie, że gra Horizon: Zero Dawn wkrótce przestanie być tytułem na wyłączność w katalogu PlayStation 4, lecz trafi też na pecety. Reakcje na ten news były mieszane.

Na wieść o tym, że już latem Horizon: Zero Dawn zadebiutuje na PC, jedni klasnęli w dłonie i bardzo się ucieszyli, inni jednak zaczęli (mówiąc łagodnie) wyrażać swoje niezadowolenie z tego faktu. Jak to może być, żeby jedna z najlepszych gier na PlayStation 4 przestała być „exclusive’em”!? Takie podejście zdecydowanie nie spodobało się jednemu z twórców tego tytułu. Wykorzystując swojego Twittera, Sam Sharma napisał:

Ludzie, co do cholery jest z wami nie tak? Stworzyliśmy grę, przy której dobrze się bawiliście. Teraz więcej osób może się przy niej dobrze bawić. W jaki sposób to obdziera was z dobrej zabawy? Proszę, bądźcie dla siebie mili. Wasza przyjemność z rozgrywki nie maleje ze względu na to, że więcej osób otrzyma szansę, by pograć.

To straszne, że trzeba to w ogóle mówić. Wierzymy, że wśród benchmarkowców nie ma nikogo, kto jest wściekły na Guerrilla Games czy Sony ze względu na to, że firmy zdecydowały się na przeniesienie gry Horizon: Zero Dawn na pecety i to po ponad trzech latach od jej premiery na PlayStation 4.

I choć Sony nie zamierza iść drogą Microsoftu, który właściwie całkowicie wyeliminował ze swojej oferty coś takiego jak tytuły na wyłączność (i swoje produkcje wypuszcza zarówno na Xboksa i pecety), to ta idea prawdopodobnie będzie odchodzić do przeszłości. Rozwój chmurowych usług streamingowych prędzej czy później doprowadzi pewnie do sytuacji, w której przy swoich ulubionych produkcjach będziemy mogli bawić się niezależnie od tego, jakie urządzenie posiadamy. I czy jest w tym coś złego?

Źródło: Sam Sharma na Twitterze, Dark Side of Gaming, informacja własna

Czytaj dalej o grach komputerowych: