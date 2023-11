Euro 2024 w EA Sports FC 24. Odbierz prezent już teraz

Electronic Arts potwierdza, że turniej UEFA Euro 2024 trafi do EA Sports FC 24. Licencjonowane Mistrzostwa Europy trafią do gry w ramach darmowego rozszerzenia. Gracze już teraz mogą odebrać przedmioty związane z turniejem.

EA Sports FC 24 otrzyma darmowy dodatek. Każdy gracz będzie mógł rozegrać swoje własne UEFA Euro 2024, czując przy tym atmosferę turnieju. Z informacji prasowej dowiadujemy się, że już teraz można odbierać specjalne prezenty z racji rzeczonego turnieju.

Darmowa aktualizacja, która wprowadzi do EA Sports FC 24 turniej Mistrzostw Europy zostanie udostępniona graczom latem. Trafi ona do grających na wszystkich platformach, tj. PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jak podaje EA, rozszerzenie pojawi się w grze równolegle do rozpoczęcia Mistrzostw Europy.

Darmowa gwiazda w EA Sports FC

Ci z nas, którzy zdążą zagrać w EA Sports FC 24 do 16 stycznia 2024 r. otrzymają jedną z gwiazd europejskiej piłki jako niewymienną kartę zawodnika Ultimate Team. W przypadku standardowej wersji gry karta będzie dostępna od 18 grudnia. Gracze EA Sports FC Mobile na urządzeniach z systemem iOS i Android mogą otrzymać przedmiot związany z UEFA Euro 2024 już teraz.

Udostępnione gwiazdy to:

Jack Grealish – Anglia

Ousmane Dembélé - Francja

Federico Chiesa - Włochy

Florian Wirtz - Niemcy

Virgil Van Djik – Holandia

Alvaro Morata – Hiszpania

Euro 2024 w EA Sports FC 24

– Z przyjemnością ogłaszamy, że jeden z największych turniejów piłkarskich przyszłego lata zostanie w pełni zintegrowany z tytułami EA SPORTS FC. Wraz z naszymi fantastycznymi partnerami z UEFA, ta ekskluzywna zawartość umożliwi EA SPORTS dalsze dostarczanie najbardziej autentycznych i innowacyjnych doświadczeń piłkarskich dla naszych fanów – powiedział David Jackson, wiceprezes ds. marki EA SPORTS FC.

EA Sports będzie też oficjalną platformą rozgrywanego e-sportowego turnieju UEFA, czyli eEuro. Zmierzą się tam najlepsi europejscy graczy EA Sports FC, którzy będą reprezentować poszczególne kraje. eEURO będzie turniejem rozgrywanym co roku, a pierwszy finał rozegrany zostanie w tym roku.