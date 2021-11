Wystartowały kolejne promocje z okazji Euro Black Friday w RTV Euro AGD. Przejrzeliśmy te oferty i udało nam znaleźć kilka bardzo interesujących.

Trwa Euro Black Friday w sklepie RTV Euro AGD. Wielka jesienna wyprzedaż z okazji Black Friday wystartowała bardzo wcześnie i cóż możemy powiedzieć – już teraz warto rozejrzeć się za nowym sprzętem w dobrej cenie. Wciąż też można skorzystać z korzyści, takich jak raty 30 x 0% (RRSO 0%), opóźnienie płatności pierwszej raty czy darmowy transport.

Oferta Euro Black Friday jest dynamicznie zmieniana i rozszerzana. Oto, co warto kupić właśnie teraz…

Laptopy w dobrych cenach na Euro Black Friday

Co można kupić taniej jeszcze przed Czarnym Piątkiem? Ano na przykład takiego gamingowego laptopa Lenovo Legion 5-15ARH05. To sprzęt, na którym nowe gry nie robią większego wrażenia – sprostać im potrafią takie podzespoły jak procesor AMD Ryzen 5, grafika GeForce GTX 1650 i 16 GB pamięci RAM. Atutem laptopa jest też świetny wyświetlacz Full HD o odświeżaniu 120 Hz. Po wpisaniu kodu REBF18112311L jego cena spada do 3799 zł (z 4099 zł).

Wśród przecenionych laptopów odnaleźliśmy również uniwersalny model Dell Inspiron 5310-1678, który równie dobrze sprawdzi się podczas pracy i nauki, co w trakcie zabawy. Największą zaletą jest tu 13,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, co oznacza wysoką szczegółowość i dużą przestrzeń roboczą. Mamy też lekko unoszącą się klawiaturę oraz świetne komponenty, na czele z procesorem Intel Core i5 11. generacji i 16 GB pamięci RAM. Z kodem REBF18112311L jego cena wynosi 3949 zł (zamiast 4399 zł).

Rozejrzyj się też za sprzętem Philipsa

Jednym z hitów jesiennej wyprzedaży RTV Euro AGD jest telewizor Philips 58PUS8506/12, wyposażony w 58-calowy wyświetlacz 4K z HDR10+ i Dolby Vision. Ma bezpośrednie podświetlenie zapewniające wysoki kontrast, głośniki z Inteligentną kontrolą Dźwięku, system Android TV oferujący dostęp do wszystkich kluczowych aplikacji, a do tego 3-stronny Ambilight. Niski input lag i FreeSync czynią z niego ponadto dobry telewizor dla gracza. Promocyjna cena wynosi 3299 zł (a nie 3999 zł).

Przeceniony został również ekspres ciśnieniowy Philips LatteGo Premium EP3241/50. To nie lada gratka dla kawoszy, szczególnie tych, którzy wyjątkowym uczuciem darzą kawy mleczne. Ceramiczny młynek, filtr wody i system Aroma Extract zapewniają doskonałe doświadczenie, a intuicyjna obsługa to kolejny atut. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk, by wypełnić filiżankę pysznym i aromatycznym napojem. Z okazji Euro Black Friday możesz kupić to urządzenie za 1999 zł (zamiast 2399 zł).

Dobre AGD w obniżonych cenach

Pozostańmy przy urządzeniach, które same robią to, na czym nam zależy, a my w tym czasie możemy oddawać się relaksowi. Idealnie w ten opis wpisuje się iRobot Roomba 697 – jeden z podstawowych robotów odkurzających, który jednak bardzo dobrze radzi sobie z czyszczeniem podłóg twardych i dywanów, bez problemu poruszając się po pokoju. Już normalnie jego cena nie należy do najwyższych, a w trakcie tej wyprzedaży możemy dodatkowo zaoszczędzić – kosztuje 749 zł (zamiast 848 zł).

Ostatnim urządzeniem, na które chcielibyśmy zwrócić twoją uwagę (choć zdecydowanie nie ostatnim urządzeniem godnym twojej uwagi) jest pralka Beko EWU7636XAW z systemem Steam Cure. Wykorzystuje on moc pary wodnej, aby nie tylko eliminować trudne plamy, ale też zmniejszać zagniecenia ubrań. Świetną sprawą jest też funkcja utrzymywania świeżości prania (które może pozostać w bębnie nawet przez 8 godzin po zakończeniu cyklu). Ma też wiele programów do wyboru, a prędkość wirowania sięga 1200 obr./min. Cena? Teraz tylko 1149 zł (zamiast 1499 zł).

Wszystkie wymienione oferty obowiązują co najmniej do 23 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.