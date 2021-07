EuroLinux to polska i przede wszystkim darmowa alternatywa dla RHEL-a, a także dla CentOS-a, którego wsparcie wygasa wraz z końcem tego roku. To fakt od wersji 8.3.

EuroLinux jako darmowy Linux do firmy

Pełna wersja EuroLinux jest wprawdzie płatna – dzięki subskrypcji zyskujesz bezpośrednie wsparcie techniczne, dostęp do plików errat oraz dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich. Nie musisz jednak płacić za tę dystrybucję, bo w wersji 8.3 wprowadzona została edycja darmowa, w modelu Open Core. To wciąż w pełni funkcjonalny system z modułami takimi jak Load Balancing, High Availability i Resilient Storage oraz regularnymi aktualizacjami.

W EuroLinuksie można dostrzec alternatywę dla dystrybucji Red Hat Enterprise Linux. Nie tylko ze względu na optymalizację pod kątem właśnie tych biznesowych użytkowników, ale także z powodu zgodności 1:1 jego pakietów RPM z wydaniami RHEL. – „EuroLinux stał się pierwszą dystrybucją, której udało się zrealizować ten cel. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów” – zachwala spółka z Krakowa.

EuroLinux 8.3 – Open Core i open source

Wersja 8.3 to także możliwość samodzielnego kompilowania systemu z plików źródłowych w infrastrukturze użytkownika. Wybierając EuroLinux – jak zachwala producent – możesz liczyć również na wsparcie kilku wersji wstecz oraz na funkcjonalne rozwiązania open source (takie jak serwer aplikacji Java EuroAP, platforma pamięci masowej EuroStorage czy platforma do zarządzania chmurą hybrydową EuroIQ). Więcej na jego temat przeczytasz na oficjalnej stronie.

Źródło: EuroLinux