Premiera Fedora Linux 34 już za nami. Najnowsza wersja popularnej dystrybucji ujrzała światło dzienne pod koniec kwietnia i jeśli wciąż masz to przed sobą, to ze spokojem możemy już zachęcić cię do aktualizacji. A może w ogóle do instalacji?

Jest już Fedora Linux 34. Pobierz, …ale najpierw sprawdź, co nowego

Przeglądu nowości nie moglibyśmy zacząć od czegokolwiek innego. Otóż Fedora Linux 34 daje nam jedną z pierwszych okazji, by w akcji zobaczyć całkowicie przeprojektowane środowisko graficzne: GNOME 40. Jak możesz wiedzieć z naszego newsa na jego temat, przynosi on przede wszystkim nowy tryb zadań, w którym wszystko masz pod ręką i możesz wygodnie się przełączać, co zwiększa efektywność, niezależnie od tego, czy wyznajesz wielozadaniowość, czy jednak koncentrację na jednym zadaniu.

GNOME 40 to także zaktualizowane aplikacje systemowe (takie jak Pogoda, Mapy czy Przeglądarka), a nowa Fedora przynosi również aktualne pakiety i biblioteki, na czele z Ruby 3.0, Golang 1.16, Binutils 2.53 i Ruby on Rails 6.1. Pojawiły się też usprawnienia związane z systemem plików BTRFS (który stał się domyślnym wraz z wersją oznaczoną numerem 33). Co poza tym? Ano choćby PipeWire w roli domyślnej usługi audio. Całość bazuje naturalne na najnowszym jądrze, Linux 5.11.

Jeśli chcesz, to pobierz już teraz:

Jeśli masz już nową Fedorę na swoim komputerze, podziel się wrażeniami. Jeśli masz pytania – je również możesz zadać w sekcji komentarzy.

Źródło: Fedora Magazine, informacja własna

