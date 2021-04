Sprawdź, co nowego pojawiło się w Ubuntu 21.04. A jeśli spodoba ci się to, co przeczytasz, pobierz system na swój komputer.

Premiera Ubuntu 21.04 „Hirsute Hippo”. To pierwsze wydanie w 2021 roku

Pierwsze w tym roku (a 34. w ogóle) wydanie jednej z najczęściej wybieranych dystrybucji linuksowych ujrzało światło dzienne. W kwietniu swoją premierę miało Ubuntu 21.04 „Hirsute Hippo”. To wersja o krótkim okresie wsparcia, co oznacza, że aktualizacje będą udostępniane jedynie przez 9 miesięcy. Jeśli potrzebujesz czegoś stabilniejszego, to wybierz ubiegłoroczną wersję: Ubuntu 20.04 LTS.

Co nowego w Ubuntu 21.04?

Przejdźmy tymczasem do tego, co chyba wszystkich nas interesuje najbardziej, a więc do nowości. Tych – okazuje się – jest tyle… co kot napłakał. To może zaskakiwać, bo Ubuntu 21.04 to wydanie krótkoterminowe, a to zwykle dawało pole na eksperymenty. No cóż, nie tym razem. Oczywiście nie oznacza to, że zabrakło jakichkolwiek nowinek – nic z tych rzeczy.

Zacznijmy od środka. Ubuntu 21.04 bazuje na jądrze Linux 5.11 (a to sprawia, że możesz liczyć na lepszą współpracę z najnowszymi procesorami i kartami graficznymi oraz pełną obsługę Wi-Fi 6E, USB 4 i Thunderbolt). Niestety nie doczekaliśmy się GNOME-a w wersji 40, ale 3.38.5 jest na miejscu (wraz z motywem Yaru GTK). Jest też Python 3.9 i najnowsze wersje domyślnych aplikacji. Co poza tym?

Po pierwsze: integracja z Native Active Directory (z certyfikatem Microsoft SQL Server). Następnie: domyślny Wayland i wdrożony serwer multimedialny PipeWire. Dla bezpieczeństwa pojawił się klucz odzyskiwania dla zaszyfrowanych instalacji, a folder domowy stał się domyślnie prywatny. Dopełnieniem całości są natomiast modyfikacje graficzne: ujednolicone elementy systemowe, nowe ikonki i odświeżony tryb ciemny.

Pobierz Ubuntu 21.04 (download)

Jeśli masz na komputerze Ubuntu 20.10, to „Hirsute Hippo” możesz zainstalować w formie aktualizacji. W innym razie przyda ci się obraz dysku instalacyjnego – ten zajmuje około 2,8 GB. Możesz go pobrać, klikając poniżej:

Jeśli dasz szansę nowemu Ubuntu, podziel się w komentarzach swoimi wrażeniami!

Źródło: Canonical, Ubuntu, OMG! Ubuntu!, informacja własna

