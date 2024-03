Europa chce niezależności od Chin. Pomogą polscy naukowcy

Europa chce uniezależnić się od chińskich akumulatorów. Od kilku lat trwają race nad projektem zbudowania europejskiej baterii. Wkład w pracę zespołu mają też naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Europejska bateria powstaje w ramach projektu ASTRABAT. Jego celem jest opracowanie baterii ze stałym elektrolitem, która zbudowana będzie z takich surowców, by jej masowa produkcja mogła odbywać się w Europie. Główną potrzebą realizacji tego rodzaju projektu jest bezpieczeństwo. Dotyczy ono nie tylko użytkowania baterii. Mowa też o bezpieczeństwie strategicznym.

W kwestii użytkowania istotną rolę odgrywa stały elektrolit. Jest on bowiem bezpieczniejszy od płynnego odpowiednika, który może wyciec, a przy tym jest łatwopalny. Baterie ze stałym elektrolitem mogłyby znaleźć szerokie zastosowanie w elektromobilności, ale także w elektronice i energetyce odnawialnej. Możliwość produkcji tego rodzaju magazynów energii w Europie uniezależnia od łańcucha dostaw i procesu wytwórczego, który jest zależny od sytuacji politycznej i ekonomicznej.

Projekt ASTRABAT – co już wiemy?

W ramch projektu ASTRABAT powstał projekt nowej baterii o większej stabilności termicznej i wyższym poziomie bezpieczeństwa. Jak podaje Politechnika Warszawska, zamiast płynnego elektrolitu zastosowano elektrolity polimerowe i wytrzymały wypełniacz ceramiczny. Duży nacisk położono na możliwość recyklingu materiału. Zmniejszono użycie takich pierwiastków jak kobalt. Naukowcy zadbali też o możliwość skalowalności procesów syntezy materiałów.

Badacze z Politechniki Warszawskiej odpowiadali za zaprojektowanie i syntezę soli litowej i plastyfikatora z cieczy jonowej oraz za powiększenie skali ich produkcji. Realizowali też testy stałego elektrolitu, który odróżnia tę baterię od istniejących rozwiązań. Zespół z PW miał również testować anolit i katolit – komponenty, które występują jedynie w ogniwach ze stałym elektrolitem i zawierają odpowiednio anodę i katodę.

- Sole i plastyfikatory do elektrolitów są unikalnymi rozwiązaniami opracowanymi i opatentowanymi oryginalnie w Politechnice Warszawskiej – podkreśla dr hab. inż. Leszek Niedzicki, prof. uczelni, kierownik zespołu z PW. – Sole bezfluorowe opracowane w ramach projektu są pierwszymi takimi na świecie, które spełniają wymogi przemysłu bateryjnego.

Kiedy powstanie nowa bateria?

Pierwszy prototyp europejskiej baterii pojawił się w 2022 r. Konieczne jest jednak dopracowanie go pod kątem interfejsu i stabilności mechanicznej. Jak podaje PW, realny termin wdrożenia technologii na większą skalę to rok 2030. Realizacja projektu ułatwi uniezależnienie się od importu elementów elektroniczncyh i energetycznych ze wschodu. W Polsce zwraca się już uwagę na chińskie pompy ciepła niskiej jakości. Estońskie służby zalecają uważać na chińską fotowoltaikę. Ich zdaniem falowniki mogą być wyłączane zdalnie, co może w znacznym stopniu wpłynąć na rynek energetyczny w Europie.