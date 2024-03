Nie węgiel, nie pompy ciepła. Polacy mają tanią alternatywę

Sposób ogrzewania budynków jest tematem, który w ostatnim czasie często poddaje się dyskusjom. Chęć odchodzenia od paliw kopalnych, motywowana ochroną środowiska, często nie idzie w parze z tanim ogrzewaniem. Jest jednak sposób, by płacić mniej.

Ogrzewanie domów węglem to standardowy sposób, na który przez lata decydowali się kolejni właściciele nieruchomości. Dążenie do redukcji emisji, związanej z dostarczaniem ciepła do budynków, może zachęcać do zmiany sposobu ich ogrzewania. W ostatnim czasie często wybierano pompy ciepła, lecz wiemy, że w 2023 r. sprzedaż tego rodzaju urządzeń wyraźnie spadła. Jest jednak inny sposób na tanie i ekologiczne ogrzewanie.

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla zleciła firmie Minds & Roses badanie dot. wydatków na węgiel w gospodarstwach domowych. Z badania pt. "Zakup węgla w gospodarstwach domowych w sezonie 2023/2024" wynika, że 28 proc. Polaków używa węgla do ogrzewania domu lub mieszkania, a 61 proc. z nich używa sortymentów grubych. Obie wartości nieco spadły względem ubiegłego sezonu, kiedy to wynosiły odpowiednio 32 proc. i 64 proc.

Zmiana źródła ciepła – rośnie zainteresowanie

W bieżącym sezonie grzewczym zmianą źródła ogrzewania zainteresowanych jest 12 proc. badanych. Przed rokiem było ich 9 proc. Z badań przeprowadzonych przez PIGSW wynika, że niekoniecznie chcemy iść w kierunku instalowania szeroko promowanych pomp ciepła.

Jeszcze przed rokiem zainteresowanie tą technologią deklarowało 36 proc. osób, rozważających wymianę źródła ciepła. Teraz ogrzewać dom pompami ciepła chce tylko 20 proc. badanych. Wzrosło natomiast zainteresowanie ogrzewaniem gazowym (z 31 do 37 proc.) oraz kotłami na biomasę (z 10 do 15 proc.).

Tanie i czyste ogrzewanie – nie potrzeba pompy ciepła

Biomasa może być dobrym rozwiązaniem, jeśli ktoś oczekuje ogrzewania w korzystnej cenie. Dodatkowym atutem kotłów na pelet, czy też kotłów zgazowujących drewno, jest fakt, że nie są one bezpośrednio zależne od dostaw energii elektrycznej. Do ich działania często faktycznie potrzebne jest zasilanie – należy zasilić całą kotłownię i elektronikę, sterującą piec, ale takie zapotrzebowanie na prąd w sytuacji awaryjnej da się zaspokoić przy użyciu agregatu prądotwórczego. Uruchomienie pompy ciepła wymagałoby urządzenia o mocy, którą rzadko posiada się w gospodarstwie domowym.

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla ocenia, że rynek kotłów na pellet drzewny i zgazowujących drewno będą zyskiwać w najbliższych latach za sprawą spadku zainteresowania pompami ciepła. Rosnące ceny energii elektrycznej, a także wizja zakazu stosowania kotłów gazowych w Unii Europejskiej, mogą nakierować nas na zainteresowanie się możliwością ogrzewania budynków drewnem.

Dobre drewno – dobre ogrzewanie

Z rozmowy z Beatą Merendą z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej dowiedzieliśmy się w 2022 r., że ogrzewanie budynków drewnem może być ekologiczne. W przypadku stosowania tego rodzaju paliwa w odpowiednich kotłach, dbając przy tym o prawidłowe parametry paliwa, takie jak wilgotność drewna, a także o odpowiednie warunki spalania, można zmniejszyć emisję szkodliwych związków do atmosfery, a przy tym zwiększyć wydajność energetyczną drewna, jako paliwa.

Z badań Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu wynika, że drewno w ogólnym rozrachunku cechuje się niższą emisyjnością związków szkodliwych, niż ma to miejsce w przypadku węgla. Dodatkową zaletą drewna jest także fakt, że biomasę rozpatrujemy jako odnawialne źródło energii, w przeciwieństwie do paliw kopalnych.