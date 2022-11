Planujecie zakup nowej karty graficznej? Jeśli tak, to warto rozważyć nową promocję Intela – producent za darmo dorzuca do swoich modeli grę Call of Duty: Modern Warfare 2.

Jesteśmy po premierze kart graficznych Intel Arc A750 i A770, a pierwsze modele już są dostępne w polskich sklepach (póki co są to referencyjne modele Intel Limited Edition). Producent przygotował nawet promocję z grą Call of Duty: Modern Warfare 2, która ma zachęcać do zakupu nowych modeli.

Call of Duty: Modern Warfare 2 za darmo do kart Intel Arc 5 i 7

Nowa promocja dotyczy kart graficznych oraz gotowych komputerów i laptopów z kartami graficznymi Arc 5 i Arc 7:

Intel Arc A550M

ntel Arc A580

Intel Arc A730M

Intel Arc A750

Intel Arc A770

Intel Arc A770M

Przy zakupie takich sprzętów można za darmo otrzymać kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry Call of Duty: Modern Warfare 2. Do tego można wybrać trzy z pięciu programów: PowerDirector 365, D5 Render, MAGIX Video Pro X14, Topaz Gigapixel AI lub XSplit Premium Suite. Łącznie można tutaj zgarnąć dodatki o wartości ponad 260 dolarów (!).

Jak otrzymać za darmo Call of Duty: Modern Warfare 2?

Promocja dotyczy kart i komputerów kupionych między 12 października 2022 roku a 31 stycznia 2023 roku (kod można zrealizować do 28 lutego 2023 roku). Warto jednak sprawdzić ofertę konkretnych produktów na stronie sprzedawcy (w Polsce w akcji bierze udział m.in. sklep Komputronik i Morele.net).

Po zakupieniu sprzętu, konieczne jest założenie konta na stronie Intel Software Offer (wymagane jest podanie numeru telefonu) i wpisanie otrzymanego klucza głównego. Później możliwe będzie pobranie gry i programów. Szczegóły znajdziecie na tej stronie.

Pytanie czy oferta Intela zachęci potencjalnych klientów do zakupu modeli Arc. W obecnej sytuacji dużo ciekawszą propozycją wydają się karty graficzne do gier z serii GeForce i Radeon.

Źródło: Intel