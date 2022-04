Evil West to kolejna polska gra z niemałą szansą na sukces. Nowy materiał pozwala przyjrzeć się jej z bliska. Jest na co popatrzeć?

Evil West – jeszcze jedna gra Polaków z Flying Wild Hog

Ekipa Flying Wild Hog z Warszawy wzięła na swoje barki mnóstwo projektów i powoli wreszcie się z nich wygrzebuje. Shadow Warrior 3 wyszedł w marcu i spotkał się z ciepłym przyjęciem, Trek to Yomi ujrzy światło dzienne już 5 maja i na horyzoncie pozostaną wtedy tylko Space Punks oraz Evil West. Ten ostatni tytuł to zwariowana gra akcji osadzona w alternatywnej, wypełnionej wampirami wersji Dzikiego Zachodu. Właśnie nadarzyła się okazja, by przyjrzeć mu się z bliska.

Jakość materiału pozostawia nieco do życzenia, szczególnie że nie jest to bezpośrednie nagranie, lecz wideo z kamery. Niemniej jednak w zupełności wystarcza, by wyrobić sobie opinię na temat Evil West, szczególnie, że film trwa prawie pół godziny. Wyraźnie (choć to może nie najlepsze słowo w tym przypadku) widać, że będzie to dynamiczna produkcja. Żywimy przy tym nadzieję, że będzie też wciągająca. To okaże się jednak dopiero po premierze, tymczasem…

Zobacz grę Evil West w akcji (wideo):

W Evil West zagramy na komputerach oraz konsolach tej i poprzedniej generacji: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One. Premiera ma się odbyć w tym roku, ale dokładnej daty jak na razie nie znamy.

Źródło: Iron Lord Podcast, Flying Wild Hog