Według najnowszych informacji udostępnionych na platformie Twitter możemy dowiedzieć się, co prawdopodobnie nam zaoferuje najnowszy procesor od firmy Samsung. Poprzedni przeciek mówił, że będzie to dziewięciordzeniowy behemot z czterema rdzeniami Cortex-X. Co się zmieniło?

Podczas gdy oczekuje się, że Exynos 2400 (który ma pojawić się w serii Galaxy S24) zapewni rekordowy wzrost wydajności w stosunku do swojego poprzednika, to przysłowiowym „asem” Samsunga ma ponoć zostać układ Exynos 2500. Nowe informacje udostępnione przez @OreXDA (na platformie Twitter) mówią, że flagowe, niezapowiedziane jeszcze SoC Koreańczyków, będzie wyposażone w 10-rdzeniowy procesor w konfiguracji 1+3+2+4.

rozwiń

„Główny” rdzeń (Cortex-X5) będzie taktowany między 3,3 a 3,5 GHz, podczas gdy pozostałe trzy będą działać między 2,3 a 2,5 GHz. Ponadto w samym klastrze znajdziemy jeszcze dwa rdzenie Cortex-A730 i cztery rdzenie Cortex-A520. Całość prawdopodobnie zostanie „doprawiona” procesorem graficznym RDNA, gdyż umowa między AMD a Samsungiem została odnowiona.

Samsung Galaxy S23 - jeden z najlepszych smartfonów na rynku

Choć do premiery tego SoC pozostały jeszcze niecałe dwa lata, to sam „przeciek” wydaje się logiczny i spójny. Czas pokaże, ile będzie w tym prawdy. Natomiast na ten moment mamy pytanie do Was – Czy uważacie, że autorskie procesory Samsunga mają sens? Piszcie!

Źródło: Twitter