Gra F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch doczekała się kolejnego zwiastuna. Choć nie jest to najbardziej wyczekiwana produkcja na horyzoncie, to… nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się nią stała.

Zobacz najnowszy trailer F.I.S.T. z fragmentami rozgrywki

Pamiętasz jeszcze o F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch? A może w ogóle słyszysz o tej grze po raz pierwszy? Nieco niżej możesz o niej poczytać, ale na dobry początek zobacz jej najnowszy zwiastun, który nie tylko stanowi doskonałe wprowadzenie do fabuły, ale też przedstawia fragmenty rozgrywki, dzięki czemu wiemy, czego powinniśmy się po niej spodziewać.

F.I.S.T.: Forged In Shadows Torch – z czym to się je?

Osadzone w oryginalnym, dieselpunkowym świecie F.I.S.T. zmierza na pecety i konsole PlayStation 4. Jak nietrudno było zauważyć, głównym bohaterem gry jest zwariowany zając z gigantyczną, mechaniczną pięścią, z której potrafi zrobić użytek. To właśnie na walce spędzimy „wiele godzin”, przemierzając kolejne plansze i przechodząc kolejne misje fabularne. Oprócz niej czeka nas jeszcze dużo eksploracji, zagadek zręcznościowych oraz rozwoju postaci.

Intensywna rozgrywka, ciekawy klimat i przyjemna dla oka oprawa wizualna mają być charakterystycznymi cechami tej chińskiej produkcji. Zapowiedzi, jakie mieliśmy okazje już oglądać, pozwalają wierzyć, że to wszystko faktycznie może się udać. Niestety…

Nie wiemy na razie, kiedy gra F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch zadebiutuje na rynku, ale wygląda na to, że nie będziemy już musieli długo czekać. Oczywiście innym pytaniem pozostaje to, czy w ogóle czekamy… A więc? Jak jest?

Źródło: Dark Side of Gaming

Czytaj dalej o grach: