Grounded nie jest największą grą tego roku. Może być jednak jedną z tych, które przyniosą nam najwięcej radochy. Okazuje się, że mnóstwo osób postanowiło dać jej szansę i większość z nich nie żałuje.

Już milion graczy dało szansę Grounded

Gdyby sugerować się wyłącznie komentarzami pod kolejnymi zapowiedziami Grounded, można by się spodziewać, że to jeden z tych tytułów, które mało kogo obejdą i umrą zanim jeszcze zdążą rozwinąć skrzydła. Okazuje się, że byłaby to bardzo krzywdząca sugestia. Fakty są bowiem takie, że najnowsze dzieło studia Obsidian Entertainment w wersji testowej przyciągnęło już ponad milion graczy, co jest wynikiem o tyle dobrym, że jego premiera miała miejsce w tym tygodniu – dokładnie 28 lipca. Sam siedmiocyfrowy wynik został natomiast osiągnięty w zaledwie dwie doby.

That’s huge! More than one million players have explored the mysterious backyard of @GroundedTheGame. Join the fun with Xbox Game Pass and Steam Early Access: https://t.co/UEoPBHsssB — Xbox Wire (@XboxWire) July 31, 2020

Tytuł jest dostępny w programie Early Access na Steamie oraz przez Xbox Game Preview w usłudze Xbox Game Pass. Abonenci tej drugiej oczywiście nie muszą ponosić dodatkowych kosztów. Ci zaś, którzy chcieliby kupić dostęp do gry na platformie firmy Valve, muszą liczyć się z wydatkiem 108 złotych. Nie wiemy, jaki odsetek całości stanowią jedni i drudzy, w związku z czym trudno póki co mówić o komercyjnym sukcesie (lub jego braku) – faktem jest jednak, że gra trafiła na listę bestsellerów na Steamie. Na pewno więc osiągnięta liczba robi wrażenie.

Aby podziękować graczom za wykazane zainteresowanie i wsparcie, ekipa Obsidian Entertainment zobowiązała się do regularnego wzbogacania Grounded – co miesiąc w świecie gry pojawią się jakieś nowości. Warto przy okazji wspomnieć o pozytywnym odbiorze – gra zbiera „bardzo pozytywne” recenzje na Steamie.

A czym w ogóle jest Grounded?

Grounded to opierająca się na klasycznej mechanice gra survivalowa, którą w pełni doceni się podczas wspólnej zabawy ze znajomymi. To, co w niej nietypowe, to fakt, że akcja rozgrywa się w zupełnie normalnym świecie, tyle tylko, że obserwowanym z nieznanej perspektywy. Z jakiegoś powodu zostaliśmy bowiem zmniejszeni i nawet robaki stanowią śmiertelne zagrożenie, a co dopiero przedmioty codziennego użytku.

Rozgrywka polega na zbieraniu surowców, tworzeniu przedmiotów i budowaniu bazy, a także unikaniu kontaktu z „gigantycznymi” owadami, a gdy już się z nimi zetknie – to także walce. Zobacz jak to wygląda, oglądając przeszło 20-minutowy gameplay…

Zobacz gameplay Grounded – 21 minut z grą:

Źródło: Xbox Wire, Obsidian Entertainment

Czytaj dalej o grach: