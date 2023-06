Fabryka kart graficznych nie jest miejscem dostępnym dla każdego. Roman „der8auer” Hartung miał okazję odwiedzić fabrykę firmy PowerColor, gdzie powstają najnowsze karty graficzne Radeon RX 6000 i RX 7000.

Dobra karta graficzna to podstawa komputera do gier - przy wyborze danego modelu zwracamy uwagę na wydajność, kulturę pracy i wygląd sprzętu. Zastanawialiście się kiedyś, jak powstają takie karty graficzne? Teraz możecie to zobaczyć!

Jak są produkowane karty graficzne?

Roman „der8auer” Hartung miał okazję odwiedzić fabrykę firmy PowerColor, która zajmuje się produkcją kart graficznych Radeon.

Produkcja kart graficznych zaczyna się od przygotowania części - płytki drukowanej, procesora graficznego, kości pamięci, elementów elektronicznych oraz elementów chłodzenia. Producent kontroluje jakość wszystkich elementów.

Kolejnym krokiem jest przylutowanie procesora graficznego, kości pamięci i elementów elektronicznych na płytce drukowanej. Jakość montażu jest kontrolowana za pomocą specjalnych skanerów. Później pracownicy działu jakości przeprowadzają dodatkową kontrolę wizualną.

Na kolejnej linii montażowej przykręcany jest śledź oraz chłodzenie i płytka backplate. Obecnie to pracownicy nanoszą pastę termoprzewodzącą, ale w przyszłości proces ma zostać zautomatyzowany.

Na koniec kolejna kontrola jakości. Wszystkie karty przechodzą testy w benchmarkach 3DMark 2006, 3DMark, Furmark i Unigine Heaven, a 10% wyprodukowanych modeli poddawanych jest jeszcze wymagającemu, 24-godzinnemu testowi obciążenia. Jeśli wszystko się zgadza, towar jest pakowany do pudełek.

Cały proces możecie zobaczyć na filmiku poniżej.

Źródło: YouTube @ der8auer