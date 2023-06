Potężna inwestycja Intela w Polsce. Gigant z Doliny Krzemowej zapowiedział budowę Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników, który pozwoli stworzyć europejski łańcuch dostaw półprzewodników.

Niedawne zawirowania na rynku półprzewodników wymusiły zmianę podejścia organizacji łańcuchów dostaw. Intel wprowadził nową strategię produkcji półprzewodników IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturing 2.0), która ma charakteryzować się większą odpornością na podobne zawirowania i zrównoważeniem geograficznym. Kluczową kwestią są tutaj nowe zakłady produkcyjne zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i Europie (co przy okazji wspiera cel Unii Europejskiej – docelowo do 2030 roku planowane jest objęcie 20% udziałów produkcji półprzewodników w ujęciu globalnym).

Takie plany rzeczywiście są realizowane. W ubiegłym roku Intel zapowiedział ogromne inwestycje w Europie, w tym budowę nowej fabryki mikroprocesorów w Magdeburgu w Niemczech – w supernowoczesnym zakładzie będą powstawać wafle krzemowe do najbardziej zaawansowanych układów scalonych korzystających z litografii ery Angstrema (20A i 18A).

Intel wybuduje w Polsce fabrykę procesorów

To nie koniec inwestycji Intela w Europie i wybrał nasz kraj do budowy innego ważnego centrum. Gigant z Doliny Krzemowej ogłosił budowę Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników - obiekt miałby powstać w okolicach Wrocławia. Z ekonomicznego punktu widzenia to oczywiście potężna inwestycja, która wpłynie na rozwój regionu – jak relacjonował serwis money.pl, w podwrocławskim zakładzie pracę mają znaleźć dwa tysiące osób. Potrzebni będą specjaliści w różnych dziedzinach - od inżynierów i funkcji wspierających działalność biznesową po operatorów w zakładzie produkcyjnym i techników sprzętowych.

„Polska jest już miejscem działalności firmy Intel, położenie geograficzne kraju pozwoli na efektywną współpracę z zakładami produkcyjnymi firmy w Niemczech i Irlandii. To rozwiązanie jest bardzo konkurencyjne pod względem kosztów w porównaniu do innych lokalizacji produkcyjnych w ujęciu globalnym, oferuje przy tym duży potencjał związany z bazą utalentowanych pracowników, którym będziemy pomagać w rozwoju. Jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie naszej pracy związanej z rozwojem lokalnego ekosystemu półprzewodników oraz wkładem w realizację celu UE, jakim jest stworzenie bardziej odpornego i zrównoważonego łańcucha dostaw półprzewodników”.

– powiedział dyrektor generalny firmy Intel, Pat Gelsinger.

Zakład w Polsce jest istotny dla nowej strategii Intela. Nowy obiekt pozwoli stworzyć kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw półprzewodników w Europie (podobne zakłady znajdują się w Kostaryce, Malezji, Wietnamie i chińskim Chengdu). Nasza fabryka będzie ściśle współpracować z fabryką wafli krzemowych w Leixlip w Irlandii oraz planowanym zakładem produkcji w Magdeburgu w Niemczech.

Do Polski będą wysyłane całe wafle krzemowe, które będą rozcinane na pojedyncze układy scalone. W naszej fabryce będą one testowane pod kątem wydajności i jakości, a następnie integrowane w ramach produktów końcowych i wysyłane do klientów. Można zatem powiedzieć, że to właśnie u nas będą powstawać gotowe procesory (i to te wykonywane w najnowszych technologiach litograficznych).

Warto dodać, że zakład będzie mógł przyjmować i przetwarzać wafle krzemowe zarówno od Intela, jak i pochodzące od innych firm. Poza przetwarzaniem całych wafli, zakład będzie mógł również odbierać pojedyncze układy scalone i integrować je jako produkty końcowe.



Tak ma wyglądać Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników pod Wrocławiem

Według planów firmy Intel, nowy zakład ma powstać do 2027 roku. Będzie to drugi ważny obiekt Intela w Polsce - warto tutaj wspomnieć, że w Gdańsku już funkcjonuje ośrodek badań i rozwoju, w którym pracuje blisko 4000 osób.

Źródło: Intel, inf. własna