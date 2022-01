Wolnoć, Tomku, w swoim domku, ale w gościach to się zachowuj. Facebook bardzo często wyznaje taką zasadę o czym przekonują się nie tylko pojedynczy użytkownicy.

Konto partii Konfederacja na Facebooku zostało usunięte

Dziś ponownie otrzymujemy potwierdzenie dość stanowczych kroków, jakie niekiedy podejmują zarządzający tym popularnym portalem społecznościowym. Najboleśniej odczuwa to Konfederacja i jej sympatycy, ponieważ to właśnie konto tej partii politycznej zostało usunięte.

Informacja na ten temat pojawiła się około godziny 13:00. Podawano wtedy, że konto zostanie usunięte punktualnie o godzinie 14:00. I tak też się stało. Poza samym faktem, liderom Konfederacji nie podoba się cała otoczka, między innymi nietransparentny sposób działania Facebooka (Mety) i kontaktowanie się z rządem zamiast bezpośrednio z zainteresowaną stroną.

Dlaczego Facebook zbanował Konfederację?

Pojawił się już komunikat z uzasadnieniem. Facebook argumentuje, iż chodzi o naruszenie standardów społeczności, a przede wszystkim o informacje, jakie Konfederacja zamieszczała na temat COVID-19. Jeśli totalnie nie interesujecie się polityką to tylko nadmienimy, iż Konfederacja jest przeciwna segregacji sanitarnej czy przymusowi szczepień. Ale to dość delikatne ujęcie jej stanowiska z tym związanego.

Chcemy aby Facebook był miejscem gdzie ludzie mogą wyrażać swoje opinie, ale także czuć się bezpiecznie. Dlatego wprowadziliśmy Standardy społeczności, które określają jakiego rodzaju treści są dozwolone na naszych platformach i usuwamy wszystkie treści, które je naruszają. W zgodzie z tymi zasadami usunęliśmy stronę Konfederacji, która wielokrotnie naruszała Standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści.

„Komuna plus”. Konfederacja atakuje Metę, ale i rząd PiS

Na szybko zwołanej konferencji prasowej wspomniano między innymi o projekcie ustawy, która zakazuje praktyk uniemożliwiających obywatelom dostępu do informacji, jakie rozpowszechniają legalnie działające partie polityczne lub komitety wyborcze. Poza tym zapowiedziano proces cywilny przeciwko Facebookowi.

Zapis konferencji prasowej możecie zobaczyć poniżej, nie była ona bardzo długa. Wystarczyło jednak czasu na wspomniane wyżej zapowiedzi i wypunktowanie tego, co wedle Konfederacji robione jest przez Facebooka nie tak jak powinno. Udało się nawet odnieść do rządu, bo cenzura w Internecie ma idealnie pasować do „projektu komuna plus”, który objął już inflację i ogromne podwyżki.

Konfederacja mogła pochwalić się największym profilem na Facebooku spośród wszystkich polskich partii politycznych. Między innymi za cenzurę umieściliśmy Facebook na liście największych rozczarowań technologicznych 2021 roku.

Jak postrzegacie taką decyzję Mety? Zamach na wolność słowa? Ingerencję w polskie życie publiczne? A może przyklaśniecie decyzją ekipy Marka Zuckerberga, bo mamy wolny rynek? Właśnie tak podchodzą do tego niektórzy z drugiej strony politycznej barykady. W końcu każdy powód do kolejnych wojenek jest przez polityków zawsze wykorzystywany. A w tle jeszcze największe umysły wcześniej przyklaskujące lex TVN, a teraz krzyczące o lewackim zamachu na wolność słowa.

