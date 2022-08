Dzisiejszy poranek nie zwiastuje dobrego dnia dla Facebooka. Od wczesnych godzin porannych obserwujemy awarię algorytmu wyświetlania postów na tablicy. Może to być awaria lub atak skierowany w stronę Facebooka.

Tablica aktywności na Facebook - awaria czy atak?

Przynajmniej od wczesnego poranka (ok. godziny 6:30) na najpopularniejszym serwisie społecznościowym użytkownicy mają utrudniony dostęp do aktualności ze świata. Cała tablica aktywności (feed) jest wręcz utopiona w postach losowych ludzi na stronach m.in. artystów.

Dziesiątki takich i podobnych postów można dziś od rana obejrzeć na Facebooku

Winowajcą z pewnością jest błąd w algorytmie wyświetlania aktualności. Każdy użytkownik widzi od rana najświeższe posty publikowane na fanpage artystów i innych gwiazd. Do tej pory algorytm nie wyświetlał każdej wiadomości, która pojawia się na stronach do polubienia - jednocześnie usuwając z feeda absolutnie całą aktywność znajomych i stron, które obserwuje użytkownik.

Jedno jest pewne - mimo awarii lub ataku hakerskiego, reklamy na Facebooku nadal wyświetlają się prawidłowo.

W tej sytuacji trudno określić winowajcę. Mógł być to efekt błędu w aktualizacji tablicy aktywności, który całkowicie zmienił algorytm. Z drugiej strony za awarię Facebooka może odpowiadać atak hakerski.

Niemniej, Facebook nie poinformował do tej pory żadnym kanałem komunikacji o awarii. Zaktualizujemy treść tekstu, kiedy tylko dowiemy się więcej na temat dzisiejszego zawirowania na portalu Zuckerberga.

AKTUALIZACJA: Tablica aktywności na Facebook wróciła do normy. Problem został rozwiązany - do tej pory nie wiemy, co było przyczyną awarii Facebooka.

Źródło: własne