Plus zapowiedział specjalną ofertę dla nowych i przenoszących numer klientów. Będą mogli skorzystać z nielimitowanego internetu 5G w swoich smartfonach - i to nawet przez rok.

Internet 5G bez limitu dla firm i klientów indywidualnych

Jak podaje Plus, w zasięgu 5G firmy mieszka obecnie ponad 19 milionów osób w 800 miejscowościach. 24 sierpnia tego roku sieć wprowadza nową ofertę dla użytkowników indywidualnych oraz biznesowych. W ramach każdego abonamentu, oprócz dostępu do internetu 5G, użytkownicy zyskają także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do serwisu Disney+.

Z nowej promocji skorzystają klienci indywidualni, którzy przeniosą numer od innego operatora lub podpiszą umową abonamentową, wynoszącą minimum 55 zł/miesięcznie - w ofercie z telefonem otrzymają wówczas 6 miesięcy internetu 5G bez limitu, a po okresie promocyjnym będą mogli skorzystać z pakietu danych 30GB. Natomiast roczny dostęp do nielimitowanego internetu 5G można otrzymać wybierając abonament za 65 lub 86 zł za miesiąc i dobierając do tego smartfona z oferty Plusa. Po 12 miesiącach otrzymuje się wówczas pakiet danych 60 lub 120 GB.

Plus oferuje również nielimitowane 5G dla firm. Promocja wygląda tutaj bardzo podobnie, z tym że z półrocznego dostępu do 5G bez limitu przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać już przy abonamencie za 45 zł/miesięcznie netto. Po okresie promocyjnym firmy będą mogły skorzystać z pakietów danych wynoszących 24, 40, 70 lub 120 GB.

Oferta rodzinna

Plus zapewnia również rozwiązania dla rodzin. Do pierwszego wykupionego abonamentu z nielimitowanym internetem 5G można dobrać kolejne karty i, w ramach programu smartDOM, za każdą zapłacić o 25 zł mniej za miesiąc. Inną opcją jest dobranie do umowy abonamentowej kolejnych kart z pakietem GB i rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami bez limitu. Cena w tym wypadku do jedynie 1zł/miesięcznie przez maksymalnie 15 miesięcy. Co ważne, nie trzeba przy tym kupować nowego urządzenia, więc szczególnie powinni ucieszyć się klienci, którzy są zainteresowani jedynie abonamentem.

Skorzystacie z nowej oferty Plusa? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: plus.pl