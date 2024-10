Factorio "rządzi" światem. Nawet Elon Musk docenia walory tej gry

Co w wolnych chwilach robią wielcy tego świata? Niektórzy z nich ochoczo sięgają po gry komputerowe i robią to w konkretnym celu. Najlepszym przykładem jest ekscentryczny miliarder Elon Musk.

W czym tkwi magia gier komputerowych? To nie tylko rozrywka – wirtualne dzieła sztuki z powodzeniem wykorzystywane są w edukacji, popularna staje się “gamingowa medycyna”. Znane osobistości z branży technologicznej również dostrzegają korzyści płynące z grania. Na przykład z grania w strategię ekonomiczną Factorio.

Biedni, bogaci: wszyscy grają w Factorio

Jak informuje Financial Times, dzieło czeskiego studia Wube Software przypadło do gustu takim osobistościom jak Elon Musk, Andrej Karpathy (współzałożyciel OpenAI) czy Tobias Lütke (CEO Shopify). Co dokładnie ma w sobie Factorio, czego nie mają inne gry?

Tobias Lütke uważa, że granie w Factorio jest dobre pracownik Shopify z jednego powodu:“ponieważ częścią Shopify jest budowanie magazynów i dostarczanie produktów dla naszych klientów. Budujemy globalne łańcuchy dostaw, a Factorio tworzy grę z tego rodzaju myślenia” – powiedział Tobias Lütke podcaście Invest Like The Best kilka lat temu.

Elon Musk w świecie gier

Również Elon Musk ceni sobie Factorio. Swoją drogą jego zamiłowanie do gier wideo jest powszechnie znane: Elon Musk uwielbia polskiego Cyberpunka 2077, zdarzyło mu się pograć w Elden Ring, o Diablo 4 nawet nie wspominając.

Właściciel SpaceX napisał w 2020 r., że gra w Factorio w prawdziwym życiu, uskuteczniając przy tym swego rodzaju speedrun, czyli jak najszybsze ukończenie "gry". Czy za sukcesami Elona Muska stoi rzeczywiście Factorio? Trudno powiedzieć, niemniej Factorio jawi się trochę jak Tetris dla bogaczy.

Przypomnijmy, że Tetris pierwotnie powstał jako narzędzie dla naukowców służące do trenowania kreatywności, a skoro wielcy tego świata sięgają po Factorio, to oznacza, że gra może przekładać się na efektywność prowadzenia biznesu.

Źródło: Financial Times, PC Gamer