Powiedzieć, że Tetris to fenomen, to jak nic nie powiedzieć. Chyba każdy chociaż raz miał okazję, by zagrać w Tetrisa, a nawet jeśli nie, to idea gry jest rzeczą dobrze znaną. Jedna z najważniejszych gier w historii powróci za sprawą Tetris Forever – kolekcji kilkunastu tytułów.

Tetris ujrzał światło dzienne 6 czerwca 1984 roku, czyli gra ma już 40 lat. Twórcą Tetrisa jest Aleksiej Pażytnow – rosyjski programista, który tworzył oprogramowanie dla radzieckiego rządu. Tetris pierwotnie miał być narzędziem służącym do trenowania kreatywności, co miało pomóc naukowcom w osiąganiu lepszych wyników. Losy Tetrisa potoczyły się inaczej i z czasem globalny sukces stał się faktem.

Premiera Tetris Forever

Marka ciągle żyje. Dowód na to znajdujemy w zapowiedzi Tetris Forever, czyli zbiorze gier autorstwa Digital Eclipse. Premiera Tetris Forever nastąpi w 2024 r., lecz konkretnej daty jeszcze nie podano. Tytuł zmierza na PC (temat wymagań sprzętowych może warto jednak przemilczeć) oraz na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, a także na Nintendo Switch.

“Ponad 15 grywalnych klasycznych gier z historii serii, w tym wiele wydanych po raz pierwszy poza Japonią. Walcz ze znajomymi w kultowej grze Tetris Battle Gaiden dla wielu graczy, twórz potężne eksplozje, aby oczyścić linie w Super Bombliss i zobacz, gdzie wszystko się zaczęło w 1984 roku dzięki dokładnemu odtworzeniu pierwszej wersji Tetris na komputerze Electronika 60.” – informuje Digital Eclipse.

Nie zabraknie nowości

Nowością w zestawie będzie Tetris Time Warp dla maksymalnie czterech graczy. W toku rozgrywki uczestnicy będą przenosić się między różnymi epokami Tetrisa w czasie rzeczywistym.

Tetris Forever to nie tylko gry. W pakiecie znajdzie się również 90-minutowy film dokumentalny przedstawiający to, jak wyglądała współpraca między twórcą oryginalnego Tetrisa, a założycielem The Tetris Company – Henkiem Rogersem.

Źródło: Digital Ecplise