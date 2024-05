Znowu siedzi i gra. Elon Musk dorwał się do klawiatury

W co gra Elon Musk? Nie jest tajemnicą, że ekscentryczny miliarder jest entuzjastą wirtualnej rozrywki. Właściciel X postanowił wrócić do hitowej produkcji Blizzarda.

Diablo 4, jakie jest, każdy widzi, ale nie wszyscy wiedzą, że jest to gra, po którą chętnie sięga Elon Musk. Już w ubiegłym roku, gdy dzieło Blizzarda ujrzało światło dzienne, miliarder co i raz zaznaczał swoją obecność w Sanktuarium - jego postać skrywała się za pseudonimem “IWillNeverDie”.

Elon Musk uwielbia Diablo 4

Widać wyraźnie, że walka ze sługami piekieł przypadła miliarderowi do gustu, a dowód znajdziemy rzecz jasna w serwisie X (już oficjalnie X nie Twitter).

Co przyciągnęło Elona Muska do Diablo 4? Najpewniej jest to kolejny, czwarty już sezon rozgrywek. Komentarze pod załączonym wpisem potwierdzają to, o czym niedawno pisaliśmy: Sezon 4 w Diablo 4 jest niezwykle udany, a Blizzard zbiera pochwały.

“Mam wrażenie, że to zupełnie inna gra niż w dniu premiery.” - pisze @TheLimpingMerc

“Warto zagrać w Sezon 4 Ponieważ ostatnie trzy sezony były kiepskie... Grałem w Sezon 4 i sprawia mi to dużo frajdy” - wtóruje mu @AceMiles719

W co zagra Elon Musk? Wydaje się, że znamy odpowiedź

A jednak nie samym Diablo 4 Elon Musk żyje. W kanonie jego ulubionych gier znajduje się Cyberpunk 2077 oraz Elden Ring. Tu warto postawić pytanie: czy Elon Musk w najbliższych miesiącach nie zaniedba innych obowiązków? Wszak Diablo 4: Vessel of Hatred - pierwsze DLC - zadebiutuje jeszcze w tym roku, a już 21 czerwca na rynek trafi Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Słowem: będzie w co grać!

