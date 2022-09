Fall Guys to jedna z tych gier, których fenomenu wielu nie zrozumie. Równie wielu jednak zagrywa się bez opamiętania. Tych drugich na pewno zainteresują najnowsze wieści.

Zapowiedź Fall Guys – Sezon 2: Satelitarne Starcie

A wieści są takie, że właśnie ogłoszony został 2. Sezon zabawy w Fall Guys, zatytułowany Satelitarne Starcie. Zgodnie z zawartą w nazwie sugestią, zwariowani bohaterowie ruszą w kosmos, gdzie ich zadaniem będzie poszukiwanie nowych międzygalaktycznych granic. Kiedy? Już 15 września.

„W nowym sezonie mieszkańcy Blunderdome po raz pierwszy opuszczą swoją względnie bezpieczną planetę, aby zaspokoić pragnienie przygód. Podczas galaktycznych zabaw będziecie unikać orbitujących przeszkód, mknąć po kosmicznych torach i odkrywać pozaziemskie tajemnice. Przesunięcie ostatecznej granicy oznacza też, że nasze gwiazdy wygłupów czeka masa nowych strojów i wyzwań” – czytamy w oficjalnej zapowiedzi.

W klimat wprowadza świeżutki zwiastun kinowy – do obejrzenia poniżej.

Zobacz zwiastun 2. sezonu Fall Guys:

Co nowego przyniesie Satelitarne Starcie?

Drugi sezon to przede wszystkim nowe wydarzenia z nagrodami do zgarnięcia, a także nowe rundy i poziomy. Wśród tych ostatnich znajdziesz Na paluszkach (drużynowa rywalizacja o dotarcie do korony na środku areny), Gwiezdna mapa (na której odkryjemy drogę za pomocą przycisków), Pikselowi malarze (to zaś polega na tworzeniu wzorów poprzez skakanie po kafelkach) czy Herosi hipernapędu (gdzie wykażemy się zdolnością do utrzymania się na latającej desce).

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści. Oficjalnie zapowiedziano, że Fall Guys doczeka się pełnoprawnej polskiej wersji językowej! Więcej szczegółów znajdziesz w zapowiedzi na stronie gry.

Źródło: Epic Games, Kool Things