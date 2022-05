Co nowego może przynieść współpraca muzycznej platformy streamingowej Spotify z platformą do tworzenia gier? Okazuje się, że całkiem sporo, a dowodem tego jest Spotify Island w grze Roblox. Wygląda naprawdę świetnie!

Co to jest ten Roblox?

Roblox bez wątpienia jest jedną z bardziej rozpoznawalnych gier wśród użytkowników telefonów do gier. To platforma do tworzenia mniej lub bardziej zaawansowanych gier (świata, ekwipunku i sposobu rozgrywki), którą codziennie odwiedzają dziesiątki milionów młodych graczy.

Wśród dorosłych nie jest ona tak popularna i wynika to głównie z jej edukacyjnego wymiaru. Dzieci i młodzież mają w Roblox ogromne możliwości tworzenia scenariusza i całego otaczającego gracza świata, z którym w prosty sposób można podzielić się ze znajomymi. Dziś do listy publicznych gier dodano nowy świat, który powstał w ramach współpracy z popularnym muzycznym serwisem streamingowym - Spotify. Co nowego przygotowano dla graczy?

Spotify Island w Roblox to kawał naprawdę ślicznego świata

Nowa mapa stworzona przez Spotify, która jest już dostępna w Roblox to pierwsze takie przedsięwzięcie na tej platformie do gier. Nikogo nie powinno dziwić, że świat Spotify Island jest ukierunkowany na muzykę.

Spotify Island wygląda bajecznie. Mnóstwo w nim kolorów i kształtów, które budzą skojarzenia z popularną usługą streamingową.

Na nowej mapie dla graczy przygotowano mnóstwo różnych aktywności, za których wykonanie można zdobyć cyfrowe nagrody (m.in. ubrania). Nie mogło oczywiście zabraknąć powiązań z muzyką - na Spotify Island będą pojawiać się różni popularni wykonawcy ze swoimi hitami.

Spotify Island w Roblox to naprawdę kolorowy świat, który może się podobać (Źródło: Spotify)

Jeśli jednak gracz zechce sam poczuć się jak artysta - będzie mógł stworzyć własny utwór przy pomocy specjalnych narzędzi przygotowanych przez usługę Soundtrap. Spotify zapewnia także, że na wyspie ukryto liczne easter eggi.

Na temat najbliższych planów dotyczących swoistego metawersu Spotify mówi, że „pierwszym tematycznym doświadczeniem, którego fani mogą się spodziewać na Spotify Island jest K-Park - hołd dla K-Pop. Pojawi się późną wiosną tego roku i da fanom możliwość interakcji z artystami Stray Kids i SUNMI”.

O kolejnych zamiarach Spotify zapewne usłyszymy nieco później. Tymczasem możemy trzymać kciuki za rozwój nowego świata w Roblox. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się połączenie Spotify z Roblox.

Źródło: Spotify