“Fallout” – długo wyczekiwana ekranizacja serii gier o tym samym tytule – doczekała się pierwszego zwiastuna. Ekscytacja fanów sięga zenitu.

Fallout – zwiastun serialu od Prime Video

Stało się – zwiastun “Fallout” od Amazon Prime Video śmiga w Internecie i… zdecydowanie rozbudza apetyt na więcej. To kolejna już po “The Last of Us” i “The Walking Dead: Daryl Dixon” seria postapo, która debiutuje w ostatnim czasie. To też niewątpliwie szansa na odczarowanie wyobrażeń na temat ekranizacji gier, których próby wciąż spotykają się ze sporą rezerwą ze strony zaznajomionych z oryginałami.

I tym razem obok zachwytów nad klimatem, warstwą wizualną i dbałością o szczegóły w komentarzach wybrzmiewa głośny apel: “Nie spieprzcie tego”. Skąd tyle emocji? – Przekonajcie się sami:

Fallout – o czym jest serial?

Oparty na jednej z najlepszych serii gier wideo wszech czasów »Fallout« to opowieść o posiadaniu i nieposiadaniu w świecie, w którym nie ma już prawie nic do posiadania. 200 lat po apokalipsie łagodni mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni do powrotu do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie – i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka

– czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Ukazaną tu historię nakreślili najlepsi z najlepszych: twórcy “Westworld” w osobach Jonathana Nolana i Lisy Joy oraz współtwórca serii gier, Todd Howard – wszyscy w charakterze producentów wykonawczych.

Na ekranie wystąpili zaś Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Moises Arias, Johnny Pemberton, Aixa Kendrick, Leer Leary, Dave Register oraz Rodrigo Luzzi.

Kiedy premiera na Prime Video?

Serial “Fallout” na Amazon Prime Video zadebiutuje 12 kwietnia 2024 roku.

Źródło: Amazon Prime Video