Koniec sezonu 1. “The Last of Us” i zapowiedzi jego kontynuacji sprawiają, że zainteresowanie dalszymi losami Joela i Ellie nieustannie rośnie. W odpowiedzi na nie na jaw wychodzą coraz nowsze przecieki na temat kolejnych odsłon serii. Wiemy już, że w planach są co najmniej dwa nowe sezony, bazujące na grze “The Last of Us Part II”. Teraz podniesiono zaś kwestię, jaką jest lokalizacja 2. sezonu “The Last of Us”.

Podążając za relacją serwisu Deadline, sequel serialowego hitu HBO Max rozegra się w kanadyjskim Vancouver, co świadczy o ukierunkowaniu twórców na dochowanie wierności oryginałowi. Akcję tego ostatniego osadzono bowiem w pobliskim Seattle i okolicach.

Przypomnijmy, że część 1. sezonu “The Last of Us” również kręcono w Kanadzie, w nie tak odległym Calgary. Wówczas ekipa produkcyjna musiała mierzyć się z wyzwaniem w postaci miejscowych mrozów, w konsekwencji przerwać zaś prace na planie na kilka tygodni. Pozostaje mieć nadzieję, że podobny scenariusz nie powtórzy się i tym razem.

Kiedy premiera 2. sezonu The Last of Us?

2. sezon “The Last of Us” nie ma na tę chwilę oficjalnej daty premiery. Niewykluczone, że prace na planie wystartują jeszcze w tym roku. Zakładając taki bieg zdarzeń, rok zdjęć i kolejne pół roku postprodukcji, jako prawdopodobna data premiery 2. sezonu “The Last of Us” widnieje połowa 2025 roku.

