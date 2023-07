Jedną z produkcji promowanych podczas San Diego Comic-Con 2023 jest “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Jej nowy zwiastun prezentuje kolejną odsłonę zrujnowanego Paryża i postać potencjalnego wybawiciela ludzkości. Zapowiedziano też kolejny sezon!

The Walking Dead: Daryl Dixon – nowy zwiastun

Spin-off najpopularniejszego serialu o zombie skupi się na tytułowym bohaterze, który – wskutek szeregu złych decyzji – trafia do postapokaliptycznej Francji. Jak zaznacza wcielający się w postać Norman Reedus:

Jego podróż była długa. Dłuższa, trudniejsza i dziwniejsza niż mogłoby się wydawać. Był tak blisko osiągnięcia tego, czego chciał i tego, gdzie chciał być. I oczywiście, zgodnie z zasadami »The Walking Dead«, zostało mu to odebrane. Z perspektywy Daryla równie dobrze można było zrzucić go na Księżyc. Ten świat jest teraz większy, głębszy i równie ciężki, jeśli nie cięższy.

Udostępniony właśnie zwiastun “The Walking Dead: Daryl Dixon” pozwala uzyskać nowe spojrzenie na europejski rozdział jego biografii. Bohater trafia do klasztoru, gdzie poznaje jedną z protagonistek serialu – odważną zakonnicę Isabelle (Clémence Poésy). Ta najwyraźniej nie jest zaskoczona przybyciem Daryla, co więcej – oczekiwała go.

To właśnie w jego osobie dostrzega bowiem posłańca, mającego dostarczyć na (bliżej nieznane na tę chwilę) miejsce Laurenta (Louis Puech Scigliuzzi) – chłopca, który przyszedł na opanowany przez zombie świat i który dorastał w opactwie. To właśnie on ma przewodzić ludzkości na drodze do jej odrodzenia.

Nowy trailer znajdziecie poniżej:

The Walking Dead: Daryl Dixon – obsada i twórcy

W obsadzie znaleźli się także: Anne Charrier, Eriq Ebanouey, Laika Blanc Francard, Romain Levi i Melissa McBride.

Showrunnerem produkcji jest David Zabel ("Stumptown", "Lucky 7").

Kiedy premiera?

Premiera “The Walking Dead: Daryl Dixon” jest zaplanowana na 10 września i nastąpi na amerykańskim AMC. A na tym wcale nie koniec – oficjalnie zapowiedziano bowiem powstanie kontynuacji serialu.

Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy tytuł zadebiutuje w Polsce.

Źródło: The Walking Dead / YouTube, Collider