Planujecie zagrać w Call of Duty: Modern Warfare 2? Jeśli tak i celujecie przy tym w wersję PC, to najświeższe informacje od wydawcy mogą Was zainteresować.

Activision gotowe na premierę nowego Call of Duty

Czas płynie szybko, nie zdążyliśmy się obejrzeć i od majowej zapowiedzi Call of Duty: Modern Warfare II dobiliśmy niemalże do premiery tego tytułu. Pozostało do niej tylko kilka dni, które Activision wykorzystuje na zaserwowanie ostatnich wartych odnotowania informacji.

Z pewnością zaliczyć trzeba do tego grona konkrety na temat wymagań sprzętowych wersji PC. Minimalna konfiguracja nie zaskakuje, jest niemal identyczna z tą, jaką przedstawiano przy okazji beta testów. Teraz podano jednak łącznie aż 4 konfiguracje, które pozwalają rzucić okiem także na zestawy dedykowane wyższym ustawieniom graficznym, w tym rozdzielczości 4K. Nie ma tu większych zaskoczeń, ale warto zauważyć, że będzie to kolejna gra potrzebująca sporo miejsca na dysku (nawet 136 GB i to na premierę, później być może dojdą kolejne GB).

Call of Duty: Modern Warfare II - wymagania sprzętowe

Kiedy premiera Call of Duty: Modern Warfare II?

Call of Duty to jedna z najbardziej punktualnych serii gier, również w przypadku tegorocznej osłony nic nie wskazuje na to, że Activision będzie musiało przesunąć premierę. Wszystko wygląda na gotowe, a tym samym można nastawiać się na 28 października.

Najwięksi fani tego cyklu będą pewnie zainteresowani opcjami pre-load, które oczywiście przewidziano, a także ofertą przedsprzedażową. Kto z niej skorzystał (lub zrobi to w najbliższych godzinach) będzie mógł przystąpić do zabawy wcześniej, już jutro. Wcześniejszy dostęp dotyczy trybu kampanii.

Przypomnijmy jeszcze, że poza wersją PC przygotowane zostały również wersje na konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One.

