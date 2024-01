Inwestycje w kryptowaluty kuszą ogromnymi zyskami, co może przyciągać mniej doświadczone osoby. Nie zawsze jednak taki interes musi być prawdą. Boleśnie przekonała się o tym jedna z rodzin, która w ten sposób straciła ponad 260 tys. zł.

Kryptowaluty to temat, który w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyciąga mniej doświadczone osoby. Warto jednak być ostrożnym. Inwestycje w kryptowaluty często są wykorzystywane przez oszustów.

Stracili pieniądze na kryptowalutach

Policja w Kępnie opisuje przypadek, w którym jedna z rodzin chciała zainwestować pieniądze w kryptowaluty i straciła ponad 260 tys. zł.

„Z jego relacji wynikało, że przeglądając strony internetowe natrafił na ofertę inwestycji w kryptowaluty. Zachęcony perspektywą szybkiego zysku założył konto na giełdzie kryptowalut, gdzie dalej działał zgodnie z instrukcjami. W pewnym momencie natrafił na ofertę sprzedaży kryptowalut z bardzo dużym zyskiem. W efekcie on i jego najbliżsi zostali oszukani i stracili ponad 260 tysięcy złotych” – oficer prasowy kępińskiej policji st. sierż. Rafał Stramowski.

Do zdarzenia doszło w październiku 2023 r., ale policja wszczęła w tej sprawie śledztwo dopiero 3 stycznia 2024 r. po zawiadomieniu złożonym przez poszkodowanych.

Policja przestrzega przed oszustwami

Inwestycja w kryptowaluty może kusić szybkimi zyskami. Bardzo często są to jednak sprytne oszustwa, które mają na celu wyłudzić pieniądze od mniej doświadczonych osób. Funkcjonariusze przestrzegają przed zawieraniem pozornie atrakcyjnych ofert szybkiego zysku.

„Podejmując decyzje finansowe, zachowajmy zdrowy rozsądek i dużą ostrożność. Przed jej podjęciem dokładnie zweryfikujmy wiarygodność i rzetelność podmiotu, z którym zamierzamy współpracować. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się i zrozumieć zasady działania poszczególnych instrumentów finansowych. Warto przeczytać komentarze na temat danego podmiotu. Nigdy nikomu nie wolno udostępniać swojego konta bankowego i danych logowania” – powiedział Stramowski. Dodał, że jeżeli konsultant proponuje zainstalowanie oprogramowania do zdalnego zarządzania pulpitem to można być pewnym, że jest to oszustwo.

Źródło: PAP