Rząd szykuje się do zmian w zakresie finansowania mediów publicznych. Plany zakładają zlikwidowanie abonamentu RTV. Posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych muszą być jednak przygotowani na pojawienie się innej opłaty.

Istnienie abonamentu RTV i wysokość opłat to temat wielu dyskusji toczących się od lat. Pomysł jego likwidacji też nie jest nowy. Pojawiają się widoki ma to, że w końcu faktycznie zostanie zrealizowany, aczkolwiek wciąż nie podjęto ostatecznej decyzji dotyczącej tego, jakie rozwiązanie zastąpi to mające zostać zlikwidowane.

Co zamiast abonamentu RTV?

W rozmowie z portalem wirtualnemedia szef sejmowej komisji kultury Bogdan Zdrojewski poinformował, że trwają prace nad projektem ustawy o nowym sposobie finansowania mediów publicznych. Przypomniał, że analizowane są dwa nowe rozwiązanie, z których jedno ma zastąpić obecny abonament RTV. Pierwszym z nich jest finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa, a drugim wprowadzenie opłaty audiowizualnej.

"Cały czas jest analizowana alternatywa, czyli dwa sposoby na finansowanie mediów i jest to liczone. To pewien mechanizm finansowania z budżetu państwa, a nie coroczna dotacja wzorem wielu państw europejskich. Jest to minimalny procent od PKB. Tak, aby media publiczne posiadały pewne środki gwarantowane nie corocznie, tylko w długiej perspektywie. To będzie propozycja ustawowa" - powiedział Bogdan Zdrojewski.

Co to jest opłata audiowizualna?

Opłata audiowizualana miałaby wynosić ok. 9 zł miesięcznie. Co istotne, byłaby pobierana od każdego podatnika - z PIT-u i CIT-u. Kilka dni temu w programie "Newsroom" WP Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wymieniał także płatników KRUS. Nowa opłata byłaby więc zauważalnie niższa od abonamentu RTV, ale jednocześnie cechowała się znacznie lepszą "ściągalnością".

Część ustaleń obowiązujących przy obecnym abonamencie RTV zostałaby zachowana, także jeśli chodzi o osoby zobowiązane do uiszczania daniny. Chociaż plany zakładają rozszerzenie grona takich osób o młodzież do 26 r. życia. Na zwolnienie z opłaty audiowizualnej miałaby pozwolić procedura dla osoby, która "nie korzysta w żadnej formule z treści wrzucanych rozmaitymi kanałami na urządzenia transmitujące muzykę albo obraz".

Nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Projekt ustawy ma być gotowy najpóźniej we wrześniu br. Poza likwidacją abonamenty RTV mają znaleźć się w niem również zapisy dotyczące zmniejszenia liczby reklam w mediach publicznych.

Źródło: Wirtualnemedia.pl, zdjęcie otwarcia: unsplash