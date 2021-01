Nowy rok nie oznacza końca oszustw. Przestępcy ponownie ruszyli z przekrętem, który może doprowadzić do utraty środków na koncie.

Nowa fala oszustw na paczkomaty InPost

Jak informuje serwis Niebezpiecznik, niedawno ruszyła nowa fala oszustw w naszym kraju – przestępcy wysyłają podstępne wiadomości SMS, w których podszywają się pod firmę InPost.



Podrobiona fałszywa strona InPost (foto: Niebezpiecznik)

W wiadomości występuje przekierowanie na fałszywą stronę operatora, na której znajduje się rzekoma aplikacja do śledzenia przesyłki. W rzeczywistości mamy do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem, które może doprowadzić do przejęcia telefonu z Androidem i wyczyszczenia konta w banku.

Sprawy nie ułatwia fakt, iż SMSy są podpisywane nazwą firmy i wątkują się z prawdziwymi wiadomościami operatora. Nieuważni klienci mogą nie odróżnić fałszywych od prawdziwych wiadomości i dać się z manipulować (zwłaszcza, gdy czekają na jakąś przesyłkę nadaną do paczkomatu).

Jak uchronić się przed atakiem?

Przede wszystkim należy uważnie czytać SMS-y/e-maile i sprawdzić czy odnośnik nie przekierowuje nas na podrobioną stronę. Warto również ostrzec znajomych o przekręcie, aby byli świadomi występowania zagrożenia.

Źródło: Facebook @ Niebezpiecznik

