Wielkimi krokami zbliża się premiera Farming Simulator 25. Twórcy postanowili odpowiednio przygotować graczy na debiut – w trakcie Tokyo Game Show 2024 zaprezentowano nową mapę.

Koneserzy wirtualnego rolnictwa będą zachwyceni. Nie dość, że Farming Simulator 25 zadebiutuje już za chwilę, to nadchodzące nowości skutecznie zachęcają. W trakcie Tokyo Game Show zaprezentowano nową mapę do Farming Simulator 25.

Azjatycka mapa w Farming Simulator 25

W przeciwieństwie do krajobrazów amerykańskich i europejskich, Hutan Pantai dostarczy wirtualnym farmerom całkowicie nowe warunki do upraw. Na mapie tej znajdziemy dwa gatunki ryżu, specjalistyczny sprzęt siewny i zbiorniczy, a także bawoły pasące się na pastwiskach, co czyni ją doskonałą scenerią do prezentacji najnowszych technologii rolniczych wprowadzanych w tej serii.

Hutan Pantai łączy tradycję z nowoczesnością. Na tej mapie rolnicy znajdą pełen życia port z widokami na morze, będą mogli podziwiać górskie krajobrazy z pokrytymi śniegiem szczytami, przejeżdżać krętymi drogami z miasta do małej wioski czy odległej świątyni, a także odkrywać wartościowe przedmioty kolekcjonerskie.

Premiera Farming Simulator 25

Gra Farming Simulator 25 zadebiutuje 12 listopada 2024 r. w wydaniu pudełkowym na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a także w edycji kolekcjonerskiej na PC w polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej. Wszystkie wydania fizyczne zawierać będą pakiet MacDon Pack.