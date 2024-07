Farming Simulator 25. Wszystko, co wiemy

Nieodległa data premiery Farming Simulator 25 to najlepsze pretekst, by podsumować wszystko, co wiemy o nadchodzącej grze. Zwłaszcza, że zakończył się FarmCon 24.

Za nami FarmCon 24, więc nie ma lepszej okazji, by podsumować wszystko to, co wiemy o Farming Simulator 25. Nadchodzące dzieło Giants Software pokazało już bowiem swoją twarz na kilku interesujących materiałach. Na "rozgrzewkę" zwiastun filmowy Farming Simulator 25, który cieszy się niemałą popularnością w sieci.

Kiedy premiera Farming Simulator 25?

Data premiery Farming Simulator 25 została wyznaczona na dzień 12 listopada 2024 r. Gra trafi zarówno na PC, jak i na konsole aktualnej generacji - PlayStation 5, oraz Xbox Series X|S.

Naturalnie trwa przedsprzedaż. Zamawiając Farming Simulator 25 przed premierą, gracze otrzymają w gratisie dostęp do pięciu maszyn, niezależnie od platformy. Pakiet ten nazwano “MacDon Pack”.

Jaki PC do Farming Simulator 25? Minimalne wymagania sprzętowe

System operacyjny: Windows 10 64bit

Procesor: Intel Core i5-6400, AMD Ryzen 5 1400

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1050Ti, AMD Radeon RX 470 (min 3GB VRAM, DX12)

DirectX: Wersja 12

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 45 GB dostępnej przestrzeni

Źródło: Steam

Taki PC pozwoli wycisnąć wszystko z Farming Simulator 25 - konfiguracja zalecana:

System operacyjny: Windows 10 64bit

Procesor: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 5 1500X

Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT, Intel Arc A750 (min 8GB VRAM, DX12)

DirectX: Wersja 12

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 45 GB dostępnej przestrzeni

Źródło: Steam

Nowa wersja silnika w Farming Simulator 25

A będzie co wyciskać z Farming Simulator 25. Deweloperzy usprawnili silnik na potrzeby Farming Simulator 25. Co oferuje GIANTS Engine 10? Poprawiono wydajność, dopracowano oświetlenie, mgłę, deszcz oraz szeroko pojęte efekty pogodowe. Te wpłyną na rozgrywkę, czego dowiadujemy się z prezentacji. Przykład: deszcz sprawi, że na oponach pojawi się lepkie błoto, co wpłynie na kierowanie.

Deweloperzy “poprawili” drzewa, wprowadzając korektę efektu paralaksy, czy też usprawniając cienie. Nowy silnik poprawia symulację wody - staje się bardziej interaktywna. Farming Simulator 25 zaoferuje również oczekiwaną deformację terenu, nie tylko wizualną.

Rozgrywka w Farming Simulator 25

A teraz rzecz najważniejsza z punktu widzenia samych graczy, czyli to, jak Farming Simulator 25 wygląda w akcji. Manuel Leithner oraz Stefan Maurus oprowadzili widzów przez rozgrywkę w Farming Simulator 25 w trakcie FarmCon 24. To również "namacalny" dowód na to, że deweloperzy poczynili niemały postęp w kwestii usprawnienia silnika.

Nowa mapa w Farming Simulator 25 - prezentacja

Jedną z ważniejszych nowościu - poza uprawą ryżu - jest Riverbend Springs, czyli nowa amerykańska mapa, która trafi do Farming Simulator 25.

Źródło: Giants Software