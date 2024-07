FBI dostało się do telefonu zamachowca, który próbował zabić Donalda Trumpa na wiecu wyborczym w Butler. Agenci musieli jednak skorzystać z nowego narzędzia izraelskiej firmy Cellebrite.

Zamach na Donalda Trumpa na wiecu wyborczym w Butler odbił się szerokim echem w mediach. Kluczową kwestią było dostać się do telefonu zamachowca i poznać jego motywacje. Śledczy natychmiast podjęli działania mające na celu odczytanie zawartości urządzenia, aby zrozumieć, czy działał samodzielnie czy na zlecenie.

Zhakowali telefon zamachowca w 40 min

Zamachowiec miał korzystać z nowszego telefonu marki Samsung, który działał pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Według doniesień Bloomberga i The Washington Post, pierwsze próby złamania zabezpieczeń telefonu zakończyły się niepowodzeniem. Agenci mieli korzystać z narzędzia opracowanego przez izraelską firmę Cellebrite.

Telefon został przesłany do laboratorium FBI w Quantico w stanie Wirginia, gdzie agenci skontaktowali się z zespołe Cellebrite obsługującym instytucje federalne. Jak podają osoby zaznajomione ze śledztwem, to właśnie zaawansowane, choć jeszcze będące w fazie rozwoju, narzędzie pozwoliło na odblokowanie urządzenia - nowa wersja narzędzia podobno pozwoliła dostać się do urządzenia zaledwie w 40 min.

FBI odmówiło komentarza w sprawie hakowania telefonu.

Nowe metody hakowania telefonów

Serwis 404 Media dotarł do wewnętrznych dokumentów firmy Cellebrite, według których dostępne narzędzia jeszcze nie radziły sobie z odblokowaniem telefonów Apple iPhone działających pod obsługą systemu iOS 17.4 lub nowszym, a także z wyłączonymi modelami telefonów Google Pixel 6, 7 i 8. Jak widać, były też problemy z Samsungiem.

Wygląda na to, że zespół Cellebrite znalazł nowe sposoby hakowania telefonów, które pozwoliły dostać się do telefonu zamachowca. Najpewniej chodzi o nowe exploity do przełamywania zabezpieczeń systemów. Z jakich “sztuczek” skorzystali agenci? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy.