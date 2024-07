Firma Apple wysłała powiadomienia do swoich użytkowników, ostrzegając ich przed potencjalnymi atakami oprogramowania szpiegującego. Problem ma dotyczyć użytkowników z 98 krajów.

Firma Apple regularnie wysyła powiadomienia do swoich użytkowników, ostrzegając ich przed potencjalnymi atakami oprogramowania szpiegującego na smartfony iPhone. Dzięki takim działaniom użytkownicy mogą dowiedzieć się o problemach i podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby chronić swoje dane i urządzenia przed cyberatakami.

Producent podkreśla jednak poufny sposób identyfikacji zagrożeń, bazujący na wewnętrznych informacjach i obserwacjach. Ujawnienie dodatkowych szczegółów mogłoby pomóc atakującym w uniknięciu wykrycia w przyszłości.

Nowe ostrzeżenie dla użytkowników

Jak informuje serwis Tech Crunch, Apple wysłało nowe powiadomienia do swoich użytkowników, ostrzegając ich przed potencjalnymi atakami oprogramowania szpiegującego - problem ma dotyczyć użytkowników z 98 krajów.

Producent zmienił także sposób informowania użytkowników, opisując ataki jako "najemne ataki szpiegujące" zamiast wcześniej używanego terminu "ataki szpiegujące sponsorowane przez rząd".

Wysyłany komunikat wygląda następująco:

"Apple wykryło, że jesteś celem ataku najemnego oprogramowania szpiegującego, które próbuje zdalnie zagrozić iPhone'owi powiązanemu z Twoim Apple ID -xxx-.

Atak ten jest prawdopodobnie wymierzony w ciebie konkretnie z powodu tego, kim jesteś lub co robisz. Chociaż nigdy nie jest możliwe osiągnięcie absolutnej pewności przy wykrywaniu takich ataków, Apple ma duże zaufanie do tego ostrzeżenia - prosimy o potraktowanie go poważnie"

Producent nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących szpiegowanych użytkowników i wykorzystanego oprogramowania szpiegującego. Wcześniej podobne komunikaty były wysyłane do użytkowników, którzy mieli być szpiegowani oprogramowaniem Pegasus.