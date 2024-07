Donald Trump został postrzelony w trakcie sobotniego wiecu wyborczego w Butler (stan Pensylwania). Kandydat republikanów na urząd prezydenta USA przeżył, a cały świat komentuje zajście. Rynek również reaguje na nieudany zamach.

To miało być kolejne, niemalże “rutynowe” spotkanie z wyborcami. Donald Trump przemawiał na wiecu wyborczym w Butler w sobotę 13 lipca. Nagle z tłumu padły strzały, interweniowali agenci Secret Service. W zamachu zginął napastnik oraz mężczyzna z tłumu. Jeden z pocisków trafił w ucho Donalda Trumpa, który zdołał ewakuować się ze sceny w asyście swojej ochrony.

Świat reaguje. Spływają wiadomości potępiające próbę zamachu. Reaguje również rynek kryptowalut. Memecoiny Donalda Trumpa zanotowały wyraźny wzrost. Czym są rzeczone memecoiny?

Memecoin, bitcoin, blockchain - co to jest?

Najpierw należy wyjaśnić, co to jest bitcoin i kryptowaluty. W olbrzymim uproszczeniu, kryptowaluta to cyfrowy pieniądz funkcjonujący w sieci (nie mający fizycznej reprezentacji), oparty na kryptografii (przekazywanie informacji w sposób zabezpieczony przed niepożądanym dostępem). Kryptowaluty powiązane są z technologią blockchain - zdecentralizowaną bazą danych z jawnym rejestrem.

Chyba najbardziej rozpoznawalną kryptowalutą jest właśnie bitcoin. Niemniej na rynku kryptowalut jest ich znacznie więcej. Występują nawet memecoiny - w uproszczeniu jest to “śmieszny bitcoin”.

Memecoin i Donald Trump

Memecoin to więc kryptowaluta, która nawiązuje do zabawnych memów, śmiesznych nagrań z sieci, czy tak zwanych virali. Na rynku kryptowalut występują memecoiny nawiązujące do Donalda Trumpa.

Na przykład oparty na Ethereum MAGA (TRUMP) po nieudanym zamachu wzrósł o ponad 30 proc. Zanotowano skok z 6,18 do 10,36 dolarów. Jeśli chodzi o całkowitą kapitalizację rynkową, to wzrosła ona z 293 milionów do 469 milionów dolarów - wynika z danych DexScreener.

Na wartości zyskał również Memecoin Tremp (TREMP). Bazująca na Solanie kryptowaluta zanotowało wzrost o ponad 60 proc.

Co ciekawe, sam bitcoin rośnie po zamachu na Donalda Trumpa. Cena skoczyła do ponad 60 tys. dolarów (wzrost aż o 2,7 proc.).

Źródło: DexScreener