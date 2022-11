Wreszcie doczekaliśmy się lampek choinkowych na miarę naszych czasów. Dwa kluczowe słowa to: Philips Hue.

Festavia – lampki choinkowe do inteligentnego domu

Inteligentne lampki choinkowe – chyba tak należałoby nazwać zestaw Festavia, opracowany przez Signify, czyli dawne Philips Lighting. To rozwiązanie, które funkcje typowe dla zestawów inteligentnego oświetlenia przenosi na świąteczną ozdobę.

Festavia to mierzący 20 metrów zestaw lampek choinkowych, wyposażony w 250 małych diod LED. Kluczowa informacja jest taka, że jest on w pełni kompatybilny z systemem i aplikacją Philips Hue, co niesie ze sobą kilka korzyści.

Choinkowe lampki z Philips Hue – co zyskujesz?

Po pierwsze: możesz włączać i wyłączać lampki bez nurkowania pod choinkę – z poziomu aplikacji na telefon. Możesz nawet ustawić minutnik lub harmonogram, automatyzując w ten sposób zapalanie i gaszenie światełek na choince.

Aplikacja pozwala także na wygodną regulację jasności świecenia oraz wybór kolorów. Możesz ponadto aktywować dwa nowe efekty: Sparkle (czyli migotanie światełek) oraz Scattered (losowo rozdzielający między diodami pięć wybranych przez ciebie kolorów). Najciekawsza jest jednak chyba funkcja synchronizacji oświetlenia z muzyką – choinka może świecić w rytm twojej ulubionej muzyki odtwarzanej w serwisie Spotify.

Fajne, fajne, tylko czemu takie drogie…

Oczywiście za takie bajery trzeba trochę dopłacić. Zestaw Festavia został wyceniony na 160 euro, co przy prostym przeliczeniu daje 750 złotych.

Jeśli bardziej niż te wszystkie efekty świecenia przekonuje cię funkcja zdalnego wyłączania i włączania (jak również ustawiania harmonogramów), to wiedz, że możesz to zrealizować znacznie mniejszym kosztem – wystarczy inteligentne gniazdko (smart plug). Philipsowe kosztuje około 150 złotych, konkurencyjne zaś kupisz z powodzeniem za jedną trzecią tej ceny.

