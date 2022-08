Philips Hue to prosty sposób na to, by odmienić wnętrze swojego mieszkania. Teraz masz dodatkowy powód, dla którego warto spróbować tej świetlnej rewolucji u siebie.

Kup Philips Hue, a Spotify Premium dostaniesz w prezencie

Dzięki Philips Hue możesz odmienić swoją przestrzeń. Pokolorować ją na dowolne barwy i zmieniać je kiedy tylko chcesz – dostosowując je do swojego samopoczucia lub aktywności, jakim akurat się oddajesz. A wszystko to możesz robić z poziomu swojego telefonu – w kilka kliknięć albo i samym głosem.

Teraz dochodzi do tego dodatkowa korzyść i mówiąc wprost, oferta jest następująca: kupujesz w sklepie Komputronik dowolne oświetlenie z rodziny Philips Hue za co najmniej pięć stówek, a w zamian – w prezencie – otrzymujesz 2 miesiące dostępu do Spotify Premium za friko. A jaki jest termin, spytasz? Ano akcja startuje w piątek, 19 sierpnia i trwa pełny miesiąc, aż do 19 września bieżącego roku.

Pakiet startowy na początek przygody z Philips Hue

Jeśli Philips Hue i inteligentne oświetlenie w ogóle jest dla ciebie czymś zupełnie nowym, to możesz postawić na zestaw startowy, na który składają się dwie żarówki i centralka. Taka paczka to dobry sposób, by zapoznać się z tą technologią i sposobami na kolorowe aranżacje wnętrz. Możesz wybrać jedną z zaprogramowanych scen albo samodzielnie dostosować światło, wybierając jeden z 16 milionów kolorów lub z 50 tysięcy odcieni białego światła.

Nawet podstawowy pakiet Philips Hue pozwala ci zaznajomić się z ciekawymi rozwiązaniami, takimi jak na przykład automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia. Jednych z dostępnych scenariuszy jest stopniowe rozjaśnianie się i tym samym imitacja wschodu słońca – świetna sprawa, gdy zimą trzeba rano wstać do pracy. A skoro już przy pracy jesteśmy, to wiedz, że domowym oświetleniem możesz sterować nawet, gdy jesteś w biurze. W ten sposób upewnisz się na przykład, że wszystko zostało pogaszone jak należy.

Philips Hue Play – niech zadzieje się magia

Za niewiele ponad 500 złotych możesz też kupić na przykład Philips Hue Play z dwiema samodzielnymi lampami w zestawie. Każda z nich może świecić na dowolny z 16 milionów kolorów, cechując się przy tym mocą na poziomie 6 W. Kilkoma kliknięciami – albo wręcz komendą głosową – dostosujesz też ich jasność, w zależności od tego, jakie akurat będą twoje potrzeby.

Samodzielna regulacja oświetlenia jest spoko, ale lampy Philips Hue Play potrafią też odegrać prawdziwą magię. Zadbają o odpowiednią atmosferę podczas filmu, automatycznie dostosowując światło do akcji na ekranie. Mogą też synchronizować się z muzyką – od razu więc nadarzy się okazja, by przetestować otrzymane w prezencie Spotify Premium.

Nie tylko lampy i żarówki. Philips Hue to także taśmy

Jednak oferta nie kończy się tu na samych żarówkach i lampach. Nie lada ciekawostką jest choćby taśma LED, którą możesz wykorzystać na kilka różnych sposobów. Philips Hue Lightstrip Plus – bo tak nazywa się produkt, o którym mówimy – może posłużyć do podświetlenie szafek, podkreślenia stopni schodów albo też otoczenia ekranu telewizora. Taśma w pudełku ma 2 metry, ale możesz ją dociąć do potrzebnego rozmiaru (a jeśli potrzebujesz więcej – możesz połączyć kilka takich taśm w jedną całość).

Taśmy zachowują się dokładnie tak samo jak lampy. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że masz możliwość swobodnej zmiany koloru lub barwy białego światła, wygodnej regulacji jasności i bezproblemowego sterowania z poziomu aplikacji na telefon.

A może szukasz czegoś do ogrodu? Sprawdź Philips Hue Lily

Tymczasem wyjdźmy z domu do ogrodu. Philips Hue Lily jest bowiem zestawem trzech LED-owych reflektorów właśnie do instalacji zewnętrznej, odpornych na rozmaite warunki pogodowe. Mogą oświetlić ścieżki lub ogrodowe meble – takim kolorem, jaki tylko chcesz i z taką intensywnością, jakiej sobie życzysz.

Poza bardziej odporną konstrukcją, Lily może pochwalić się dokładnie taką samą charakterystyką, co domowe lampy z rodziny Philips Hue. Możesz zatem liczyć na wygodne sterowanie i szerokie opcje personalizacji, jak również na automatyczne harmonogramy, dzięki którym cała magia dzieje się sama.

Oczywiście omówiliśmy tu zaledwie niewielki wycinek oferty Philips Hue. W sklepie Komputronik znajdziesz prawie dwieście produktów z tej rodziny – na pewno więc zdołasz wybrać coś dla siebie.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.