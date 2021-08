Na Amazon.pl trwa Festiwal Okazji – dwutygodniowe święto, podczas którego wybrane produkty można kupić w zdecydowanie obniżonych cenach. I faktycznie nietrudno znaleźć tam coś dla siebie.

Trwa Festiwal Okazji na Amazon.pl

Wystartował wielki Festiwal Okazji na Amazon.pl. Co to znaczy? Ano to, że przez najbliższe dwa tygodnie (aż do 5 września) możesz liczyć na świetne oferty promocyjne we wszystkich kategoriach produktowych. Poważnie przecenione zostały urządzenia najpopularniejszych marek, jak i tych mniejszych producentów.

Przy okazji przypominamy, że na polskim Amazonie możesz liczyć na całkowicie darmową wysyłkę, o ile wartość twojego koszyka przekracza 100 złotych, a podczas Festiwalu Okazji nie będzie o to szczególnie trudno. Chcesz dowodów? Oto one…

Smartwatch, smartfon i słuchawki

Wśród promocyjnych ofert odnajdujemy na przykład smartwatcha TicWatch GTX za 136,01 zł. To świetna cena jak na zegarek precyzyjnie monitorujący aktywność, wyświetlający powiadomienia, umożliwiający sterowanie muzyką, wytrzymujący do 10 dni między ładowaniami i działający nawet pod wodą – spełnia wymogi normy IP68 i można z niego korzystać na basenie.

Wytrzymałość to także drugie imię smartfona Cat S42. Nie jest to demon prędkości, ale aktualny Android na jego pokładzie działa jak najbardziej płynnie. Pojemny akumulator (4200 mAh) zapewnia długi czas pracy, ale najważniejsza jest wzmocniona konstrukcja tego telefonu – upadki, wstrząsy, woda czy pył nie robią na nim większego wrażenia. Teraz może być twój za 605,69 zł.

W bardzo dobrej cenie dostępne są też bezprzewodowe słuchawki Philips PH805BK/00. Oferują naprawdę niezłe brzmienie i działają nawet 25 godzin od ładowania do ładowania – i to z włączoną aktywną redukcją szumów. Dzięki tej technologii żadne hałasy z zewnątrz nie zakłócają twojej chwili z muzyką czy rozmów, a wbudowany mikrofon również tłumi zakłócenia. W trakcie Festiwalu Okazji zapłacisz za ten sprzęt tylko 241,99 zł.

Kindle znów w promocji - to dobra cena

Raz jeszcze do zgarnięcia jest też (podstawowy) Kindle w niższej cenie. Powróciła oferta z początku miesiąca, co oznacza, że za ten 6-calowy czytnik z regulowanym doświetleniem ekranu zapłacisz nie 399,99, lecz 289,99 zł – zarówno w wersji białej, jak i czarnej, naturalnie bez reklam.

Promocyjne oferty na sprzęt AGD

Nie popełnisz również błędu rozglądając się za sprzętem AGD. Przykładowo robot sprzątający iRobot Roomba e5 kosztuje teraz tylko 813 złotych. To maszyna, która nie tylko odkurza szybko i skutecznie, ale też przy tym bardzo sprawnie porusza się po pomieszczeniach w twoim mieszkaniu, docierając do wszystkich zakamarków i skutecznie omijając przeszkody. Zwolenników klasycznych odkurzaczy zainteresować może zaś Philips FC8578/09 w cenie 489,20 zł.

Spójrzmy także na małe AGD do higieny i pielęgnacji. Paniom spodobać może się prostownica Philips ProCare Keratin HP8361/00 za 201,75 zł, która z jednej strony bardzo skutecznie prostuje włosy, z drugiej zaś pielęgnuje je jonowo. Z kolei panom polecamy wielofunkcyjną maszynkę Philips MG7720/15 z 14 akcesoriami w zestawie – do golenia lub skracania włosów na głowie, twarzy i całym ciele. Na polskim Amazonie kupisz ją teraz za 156,75 zł.

Koniecznie zerknij na oficjalną stronę akcji, aby poznać również inne produkty objęte promocją. Ta – przypomnijmy – trwa do 5 września.

Artykuł powstał we współpracy z Amazon.pl.