Droga do sukcesu jest wybrukowana porażkami. Jeff Bezos jest tego świadomy i dzieli się swoim doświadczeniem z czytelnikami – w książce Nie bój się błądzić.

Jeff Bezos – Nie bój się błądzić

Nie bój się błądzić to tytuł zbioru wypowiedzi i opinii Jeffa Bezosa na tematy, w których może uchodzić za eksperta. Założyciel Amazona, kosmicznego przedsiębiorstwa Blue Origin i funduszu charytatywnego One Day Fund ma wiele porad dla początkujących (i bardziej doświadczonych) przedsiębiorców, ale porusza też kwestie innowacyjności, polityki publicznej, klimatu czy podróży kosmicznych. Dodajmy, że wstęp napisał Walter Isaacson – ceniony biograf, autor książek o Jobsie, Da Vincim czy Einsteinie.

Jeszcze przed końcem tego roku Jeff Bezos zrezygnuje z funkcji dyrektora generalnego Amazona. To, jak firma wyewoluowała pod jego rządami jest jednak nie do przecenienia. Z pewnością Amerykanin ma argumenty, by uchodzić za specjalistę w dowodzeniu przedsiębiorstwem i zespołami działającymi w jego obrębie. Na nieco ponad 300 stronach wizjoner dzieli się z czytelnikami także wnioskami z pandemii Covid-19 i wizjami nadchodzącej przyszłości.

Książka Jeffa Bezosa już do kupienia w Polsce

Zawierająca wywiady, listy i inne publikacje Jeffa Bezosa książka w miękkiej oprawie ze skrzydełkami kosztuje 59,90 zł (choć bez trudu znajdziesz tańszą ofertę). Za jej wprowadzenie na polski rynek odpowiada wydawnictwo MT Biznes, a autorką przekładu jest Katarzyna Mironowicz.

Źródło: MT Biznes, informacja własna