Fiat Panda ma długą tradycję. Niewielki i niedrogi samochód docenili także klienci z Polski, gdzie Fiat produkował swój rynkowy hit przez prawie 20 lat. Teraz jednak Włosi stawiają na nowsze technologie. Co zaoferuje elektryczny lub hybrydowy SUV Fiat Grande Panda?

Bez dwóch zdań Fiat Panda to samochód, który moglibyśmy nazwać “włoskim hitem”. Mały i zwinny, a przy tym niedrogi w zakupie i prosty w eksploatacji pojazd miał już trzy generacje, z których dwie były produkowane także w Polsce. Kolejny model zrywa z tradycją i stawia na nowoczesne technologie. Fiat Grande Panda to elektryczny SUV. Ile zostało z “ducha” starej, dobrej Pandy?

Elektryczny lub hybrydowy SUV Fiat Grande Panda

Fiat przewiduje dwa rodzaje napędu dla swojego nowego, kompaktowego SUV-a. Fiat Grande Panda może być w pełni elektryczny, ale jest też tańsza wersja hybrydowa. Włosi wprowadzają nowy pojazd na wybrane rynki, w tym do Francji i Wielkiej Brytanii. Czy auto pojawi się także w Polsce? Dziś ciężko to przewidzieć, zainteresowanie “elektrykami” jest u nas w końcu mniejsze, niż w krajach na zachód od Polski. Z drugiej strony, szukając niedrogiego auta elektrycznego, Polacy mogliby postawić właśnie na model bardzo lubianej na naszym rynku marki Fiat.

Fiat Grande Panda powstanie na tej samej płycie podłogowej (Smart Car), co Citroen e-C3. Obie marki należą w końcu do koncernu Stellantis. W skład koncernu wchodzą też tacy producenci aut, jak Peugeot, Jeep, Opel, Alfa Romeo, czy Jeep. Możliwe, że podobne samochody trafią również do ich gamy modelowej.

Co oferuje Fiat Grande Panda?

Najnowszy miejski SUV Fiat Grande Panda wyróżnia się niezłą stylistyką. Z przodu zobaczymy charakterystyczny, poziomy pasek LED ze światłami. Samochód ma 5-drzwiowe nadwozie.

Silnik elektryczny o mocy 83 kW współpracuje z baterią 44 kWh (LFP). Pozwoli to uzyskać zasięg około 320 kilometrów. Maksymalna moc ładowania to aż 100 kW, nie spędzimy więc zbyt dużo czasu przy ładowarce.

Fiat Grande Panda w wersji hybrydowej powinien zadebiutować później, niż “elektryk”. Obie wersje są całkiem atrakcyjne pod względem ceny. Elektryczna Grande Panda ma kosztować od około 25 tysięcy euro. Hybrydowy wariant kupimy od 19 tysięcy euro.