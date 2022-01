Kluczowe w osiągnięciu takiego wyniku jest zastosowanie baterii amerykańskiego startupu - ONE. Dzięki niej oryginalna pojemność akumulatorów wzrasta niemal o 100% i pozwala pokonać ponad 1200 km na pełnym naładowaniu.

Tesla Model S i 1200 km zasięgu dzięki baterii ONE

Bariera 1000 km zasięgu na naładowanym do pełna akumulatorze jest dla wielu producentów elektryków nadal nie do osiągnięcia. To właśnie problem z mniejszą mobilnością (względem spalinowych silników) jest dla kierowców argumentem przeciwko elektryfikacji motoryzacji (no, są też dziesiątki innych powodów, ale zasięg pojawia się w dyskusjach wyjątkowo często).

Rozwiązanie problemu zaprezentował właśnie startup Our Next Energy (ONE), który do Tesli Model S osiągającej ok. 650 km zasięgu (w zależności od wariantu) zainstalował baterię, która pozwala na przejechanie 1210 km na jednym ładowaniu.

Zobacz Teslę Model S z baterią ONE na filmie:

Test wykonany przez ONE miał miejsce w grudniu i z wykorzystaniem nowych ogniw udało się osiągnąć zasięg 752 mil (1210 km) bez dodatkowego ładowania. Pojazd poruszał się ze średnią prędkością 55 mi/h (ok. 90 km/h) w cyklu mieszanym (z przewagą dróg poza miastem).

Bateria ONE z katodami niklowo-kobaltowymi (NxC) ma prawie 100% większą pojemność od oryginału. Jednocześnie mieści się ona w fabrycznym mocowaniu Tesli Model S.

Niemal dwukrotny wzrost zasięgu nie wpłynął na wymiary baterii. Ta wyprodukowana przez ONE jest tych samych rozmiarów, co oryginalna. Różnica dotyczy jednak jej pojemności i wagi. Pierwotna pojemność 103,9 kWh wzrosła do 207,3 kWh (+99,5%), a waga do 1,13 t (+331 kg).

Akumulatory ONE to świetne osiągnięcie, ale czy wejdzie do produkcji seryjnej?

Na ten moment Our Next Energy traktuje 207 kWh baterię jako prototyp. W materiale przedstawiającym test zabrakło wielu szczegółów na podstawie których można ocenić opłacalność nowych akumulatorów.

Kluczowe w kontekście prototypu ONE jest to, jak ogniwa zachowają się w ciągu kilku lat użytkowania (co z ich wydajnością) oraz jak bardzo podniosą cenę całego samochodu. Mimo wszystko jednak - technologia, która pozwala przekroczyć barierę 1000 km zasięgu jest dostępna. Pozostaje ją zoptymalizować do komercyjnego użytku.

Myślicie, że jeśli elektryki będą bez problemu pokonywać 1000 km na jednym ładowaniu ich popularność wzrośnie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: electrek.co