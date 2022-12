Trochę to trwało, ale polskim rządzącym wreszcie udało się dojść do porozumienia. (Po poprawkach Senatu) Sejm oficjalnie przyjął nowelizację ustawy dotyczącej praw konsumenta, ograniczając tym samym sklepom możliwości „oszukiwania” swoich klientów.

Koniec z fikcyjnymi przecenami – są nowe przepisy

Kojarzysz tę sytuację, gdy produkt, na który polujesz, kosztuje 1099 złotych i gdy wreszcie przychodzi czas promocji, to możesz go kupić – jak zachwala sklep – o 450 złotych taniej, czyli za… 1049 zł? Takie akcje mają odejść do przeszłości po wejściu w życie nowych przepisów. Wszystko to zasługa unijnej dyrektywy Omnibus, która właśnie została dostosowana do polskiego systemu prawnego.

Omnibus nakazuje sklepom podawanie najniższej ceny produktu z okresu 30 dni przed obniżką. Teoretycznie więc wciąż możliwe będzie sztuczne zawyżanie cen przed promocją, jednak ze względu na to, że taka wyższa cena musiałaby się utrzymywać przez miesiąc, istnieje szansa, że fikcyjnych przecen będzie po prostu mniej. Od kiedy?

Dyrektywa Omnibus w Polsce zacznie obowiązywać w 2023 roku

Wraz z nowym rokiem, to znaczy 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie przepisy zawarte w znowelizowanej ustawie dotyczącej praw konsumenta. Tego samego dnia więc w Polsce zacznie obowiązywać dyrektywa Omnibus, likwidująca „pseudorabaty”.

Nowe obowiązki dla sklepów, dodatkowa ochrona dla klientów

Poza wspomnianą zmianą znowelizowana ustawa wprowadza także kilka innych istotnych nowinek. Sprzedawca w sieci będzie musiał wyraźnie podać, czy jest osobą fizyczną czy firmą, a także ujawnić sposób, w jaki zbiera recenzje i oceny produktów.

Co poza tym? Ano między innymi zakazane będzie sprzedawanie teoretycznie identycznego towaru w różnych państwach Unii Europejskiej (przedstawianie produktu o innym składzie czy funkcjonalności jako tego samego będzie traktowane jako nieuczciwa praktyka handlowa).

Kolejna zmiana dotyczy umów zawieranych podczas nieumówionej wizyty poza lokalem firmy – w takim przypadku sprzedawca lub usługodawca nie będzie mógł przyjąć płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (wynoszącego 14 lub 30 dni). Zabronione będzie również zawieranie na pokazach i wycieczkach umów o świadczenie usług finansowych.

Źródło: TVN 24, PAP