Microsoft zademonstrował projekt chata AI dla Minecraft. Co będzie umieć wzorowana na chacieGPT usługa?

ChatGTP zmienia życie internautów, a dostawcy wyszukiwarek internetowych przygotowują się w pośpiechu na nowy sposób serwowania informacji. Według przecieków Microsoft, oprócz implementacji chatbota AI do wyszukiwarki Bing, ma też w zanadrzu projekt systemu sztucznej inteligencji odpowiedni dla gry Minecraft.

Jak chatbot AI będzie służył graczom w Minecraft?

Wewnętrzny projekt Microsoftu, o którym donosi Reed Albergotti na portalu Semafor, przewiduje udostępnienie w Minecrafcie chatbota AI. Ma on pełnić funkcję kontrolera, który pozwoli oszczędzić graczom manualnego przesuwania postaci. Wprowadzenie tego rozwiązania spowoduje, że wystarczy wydanie odpowiedniego polecenia głosowego.

Niby banał, porównywalny z zastąpieniem klawiatury padem, ale sprawny chatbot AI może odmienić uniwersum Minecraft. Celem gry jest budowa obiektów, ale gracze mogą go osiągać na kilka różnych sposobów. Jeśli mają posługiwać się chatbotem AI, wiele zmienia poziom szczegółowości możliwych poleceń. Zbyt duży nie będzie wygodny dla gracza, a zbyt mały spowoduje, że kreatywny element rozgrywki zostanie oddany we władanie sztucznej inteligencji.

To budzi kontrowersje, ale nie sprowadzają się one tylko do obaw, że AI będzie stosować w Minecrafcie metody, na które ludzie nie wpadają. Z tej perspektywy stosowanie sztucznej inteligencji może dodać graczom nowych możliwości. W komentarzach internetowych pojawiają się też głosy, że z AI na pokładzie zabawa w Minecrafcie stanie się nudna.

Kiedy chatbot AI pojawi się w Minecrafcie?

Według przecieków Microsoft nie zamierza działać w pośpiechu. W publicznej wersji Minecrafta chatbot AI można spodziewać się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Sam producent oprogramowania w ogóle nie komentuje tych doniesień i oficjalnie skupia się na rozwoju chatGPT dla wyszukiwarki Bing.

Jest to znaczące, ponieważ chatbot AI dla Minecrafta nie bazuje na technologii Prometheus, opracowanej przez OpenAI i zastosowanej w microsoftowych implementacjach ChatGPT. Jest to alternatywny system sztucznej inteligencji na nieznanym etapie rozwoju. Trudno więc oceniać czy Microsoft przy jego pomocy zrewolucjonizuje branżę gier i kiedy stanie się to faktem.

Źródło: Semafor